Максим Ковтун победил на турнире в Таллине
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российский фигурист Максим Ковтун завоевал золото в мужском одиночном катании на турнире серии «Челленджер» в Таллине.
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российский фигурист Максим Ковтун завоевал золото в мужском одиночном катании на турнире серии «Челленджер» в Таллине.
Ковтун по итогам короткой и произвольной программы набрал 247,55 балла. Второе место занял представитель США Винсент Чжоу (234,25), замкнул тройку лучших другой фигурист из России Антон Шулепов (230,30).
Еще один россиянин Роман Савосин (205,24) стал пятым.