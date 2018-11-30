Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс3
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз3
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Слован
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
Динамо
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз0
Аризона Койотс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс6
Чикаго Блэкхокс5
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз3
Нью-Йорк Рейнджерс0
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Баффало Сэйбрз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон БрюинзБ2
Нью-Йорк Айлендерс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс4
Миннесота Уайлд2
Футбол. Зарубежный
22:30
Фортуна Д
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:45
Сент-Этьен
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Кардифф Сити
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Эйбар
Футбол. Еврокубки
29.11
Рейнджерс0
Вильярреал0
Футбол. Еврокубки
29.11
Айнтрахт Ф4
Марсель0
Футбол. Еврокубки
29.11
Аполлон2
Лацио0
Футбол. Еврокубки
29.11
Сарпсборг 082
Бешикташ3
Футбол. Еврокубки
29.11
Мальме2
Генк2
Футбол. Еврокубки
29.11
Стандард Л1
Севилья0
Футбол. Еврокубки
29.11
Яблонец0
Ренн1
Футбол. Еврокубки
29.11
Челси4
ПАОК0
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» в казино Монте-Карло. Помазун в воротах
13«Виктория» оставила ЦСКА без плей-офф ЛЧ
11:21 (мск), источник: Газета.Ру

В шаге от пропасти: кто не пустит Медведеву в Европу

Фигуристка Евгения Медведева не смогла выйти в финал Гран-при и теперь готовится к чемпионату России. Для того, чтобы принять участие в европейском первенстве, ей нужно оказаться в числе трех лучших спортсменок среди взрослых участниц турнира. Однако сделать это будет непросто — конкуренция за место в сборной очень высока.

Наверх
Источник: Reuters

Кто поедет на чемпионат Европы?

С 19 по 23 декабря в Саранске пройдет чемпионат России по фигурному катанию, где определятся спортсмены, которые примут участие в континентальном первенстве. На чемпионате Европы в Минске отечественную команду представят три спортсменки — это максимальная квота для сборных. Как правило, тройка определяется просто — три лучших фигуристки из числа взрослых едут на Европу, а потом и на мировое первенство.

На этом чемпионате России конкуренция за тройку сильнейших будут сумасшедшая. И двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой придется постараться, чтобы попасть в сборную на главные старты сезона.

Юниорки не в счет

Сразу обозначим разницу между чемпионатом России и первенствами Европы и мира. В национальном турнире могут участвовать спортсменки, которым к началу сезона исполнилось 14 лет, в международных — 15. На первый взгляд кажется, что разница незначительна. Но это только если не брать в расчет команду Этери Тутберидзе.

Читайте также
«Сразу понял, дело плохо»: как Медведева и Ханю делят тренера

Работающий на юге Москвы тренер прекрасно готовит молодых спортсменов — ее ученицы Александра Трусова и Анна Щербакова пишут новые страницы в истории фигурного катания, исполняя сложнейшие четверные прыжки. Выделяется и Алена Косторная, победившая на двух этапах юниорского Гран-при текущего сезона.

Все эти девушки могут принять участие в чемпионате России, но не смогут поехать в Минск даже в случае победы в Саранске. Таким образом, если кто-то из них окажется на пьедестале почета, то путевку получит четвертый спортсмен в общей классификации, если в тройке будут две юниорки — пятый и т. д.

Таким образом, реальной угрозы для Медведевой молодые девушки не представляют, однако психологическое давление они оказать все же могут. Ведь уже в следующем году они смогут полноценно соревноваться со взрослыми.

Загитова и Туктамышева в лидерах

Алина Загитова и Елизавета Туктамышева уверенно вышли в финал Гран-при. Это единственные девушки из сборной России, которым в этом сезоне удалось одержать победы на этапах серии. Ученица Этери Тутберидзе уверенно борется с негативными последствиями взросления и, несмотря на некоторые помарки, все равно остается лидером мирового катания.

Представить, что Загитова не отберется на чемпионат Европы на сегодняшний день невозможно. Даже в случае гипотетического провала на национальном первенстве Алину, скорее всего, возьмут в сборную решением федерации.

Однако это сложно даже представить, учитывая тот запас, с которым спортсменка выигрывает соревнования.

В случае с Туктамышевой все не так однозначно. Ее главное оружие — тройной аксель. Это самый сложный прыжок, который выполняют участницы взрослых соревнований. Однако если элемент будет сорван в обоих программах, то спортсменка потеряет много баллов и окажется под угрозой не попасть в заветную тройку.

Правда, такого в этом сезоне еще не было. Туктамышева стабильно выполняет так называемый «триксель» хотя бы в одной из двух программ и не ошибается на других прыжках. Оснований, что Елизавета не сможет попасть в сборную России, прямо скажем, не очень много.

Стабильная Самодурова

16-летняя партнерша Туктамышевой по тренировкам у Алексея Мишина в этом сезоне уже обыграла Медведеву. Правда, заочно. Самодурова была третьей на этапе в американском Эверетте и второй в Москве, благодаря чему заскочила в финал Гран-при. Козырь Самодуровой — безошибочное катание. За четыре проката на двух этапах серии она ни разу не упала, а также обошлась без степ-аутов и «бабочек».

Читайте также
Вокруг Загитовой новый скандал: ее фанаты атакуют олимпийскую чемпионку

Девушку отличает легкое и стильное катание, спортсменка успевает не только выполнять все элементы, но и улыбаться и даже заводить зрителей. У Софьи немного хромает вторая оценка, однако благодаря своим ярким выступлениям и участию в финале Гран-при ученица Мишина, безусловно, завоюет авторитет судейской бригады.

Понятно, что Медведева при чистых прокатах Самодурову обойдет. Однако появившаяся в этом сезоне у двукратной чемпионки мира нестабильность, к сожалению, может сыграть с ней злую шутку.

Яркая Константинова

Посоревноваться с Медведевой в нестабильности вполне может 18-летняя Станислава Константинова. Ученица Валентины Чеботаревой, как и Самодурова, опередила ученицу Брайана Орсера в общем зачете Гран-при.

Константинова была второй в Финляндии и пятой во Франции. В обоих случаях девушка проваливала короткую программу и выстреливала в произвольной. В первом случае она отыгрывалась с четвертого места, во втором — с десятого.

Станислава в произвольной программе выступает под музыку из фильма «Анна Каренина», чем напоминает Медведеву в олимпийском сезоне. Девушка блестяще преподносит драматический образ, влюбляя в себя публику. Если Константиновой удастся собрать два чистых проката, она вполне может претендовать на попадание в сборную на вторую часть сезона.

Кто еще?

Не задалось начало сезона на этапах Гран-при у Марии Сотсковой и Полины Цурской, однако потенциала у этих девушек однозначно хватает, чтобы претендовать на подиум чемпионата России. Также вмешаться в борьбу за высокие места может 18-летняя Серафима Саханович, которая 29 ноября одержала победу на турнире Tallinn Trophy, набрав в сумме очень солидные 202,62 балла.

 Трамп спросил, предупреждала ли Украина Россию перед проходом судов в Керченском проливе
Путин подписал закон об упрощении получения льгот по ЖКХ
Фанат напал на Глушакова, «Спартак» снова проиграл «Рапиду»
Джеррард дал шанс «Спартаку». Обзор матчей Лиги Европы
Без Шипулина интереснее. Почему нужно смотреть этап в Поклюке
«Тампа» обыграла «Баффало», Кучеров стал второй звездой матча
ЦСКА разгадал тайны мадридского двора в Евролиге
Гол Панарина помог «Коламбусу» обыграть «Миннесоту»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь