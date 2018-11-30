Как поживают молодые казахстанские фигуристы?

Источник: Prosports.kz

Неудачно выступили казахстанские фигуристы на международном турнире Tallin Trophy-2018. Единственным оправданием для них служит тот факт, что для некоторых из них это были дебютные соревнования подобного уровня в карьере, сообщает Prosports.kz.

Первая в истории Казахстана спортивная пара в короткой программе стала шестой, то есть последней, набрав 34,18 балла. Жансая Адыханова и Абиш Байканов допустили грубые ошибки в параллельном прыжке и тройном выбросе. Кроме того сложность набора их элементов не позволяет им совершать даже мелкие помарки. Иначе надеяться на более высокое место не стоит.

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Произвольная программа у них вообще не получилась. Было падение на выбросе, плюс Абиш не удержал Жансаю на поддержке и они оба оказались на льду, неудивительно, что с них сняли в итоге три балла. За свой прокат они набрали только 56.66, а в сумме 90.84 балла и стали шестыми. Отметим, что только с этого сезона фигуристы встали в пару, ранее оба были одиночниками.

Не могут похвастаться своим выступлениям и наши парни. В короткой программе Никита Манько стал 18-м (54,83 балла), а Артур Панихин — 20-м (49,95). В произвольном прокате Манько откатился дальше, оказавшись в итоге 20-м (92,63). Следом за ним расположился Панихин (87,98). Пока парни не могут справиться с заявленными элементами, допуская падения и менее грубые ошибки.

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Куда более уверенного проката мы ждали от участницы Олимпийских игр-2018 Айзы Мамбековой. Но уверенности в ее действиях по-прежнему нет. В короткой программе из трех прыжков фигуристка смогла чисто выполнить только аксель в два с половиной оборота. Судьи сняли с казахстанки два балла — 38.40 и отправили на 25-е место.

Крайне неаккуратно провела она и произвольную программу, причем все падения были связаны больше с тем, что Айза запиналась, нежели с ошибками на приземлении после прыжков. В результате с нее вновь сняли баллы — 84.72. В общей сложности она набрала 123.12 балла и расположилась на 20-й строчке. Победу одержала россиянка Серафима Саханович (202,62).

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