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19:58 (мск), источник: Р-Спорт

Коган: Саханович не допустят на чемпионат России в виде исключения

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров Серафима Саханович не будет допущена в виде исключения до чемпионата России после победы на турнире серии «Челленджер» в Таллине, заявил РИА Новости генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

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Источник: РИА "Новости"

Саханович в четверг стала победительницей турнира в Таллине, набрав по сумме двух программ 202,62 балла. По лучшему результату сезона на международных стартах она занимает четвертое место среди взрослых российских фигуристок после Алины Загитовой (238,43), Елизаветы Туктамышевой (219,02) и Евгении Медведевой (204,89). При этом Саханович не отобралась на чемпионат России на этапах Кубка страны и не попадает в число участниц национального первенства по другим критериям.

«Есть положение о допуске на чемпионат России, в котором прописаны все возможности попадания на чемпионат России. Поэтому без отбора ни один спортсмен на чемпионат России не попадает. Исключения (ни для кого) не делаются», — сказал Коган по телефону в ответ на вопрос, есть ли возможность того, что Саханович допустят в виде исключения на чемпионат России без отбора.

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