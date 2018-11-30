Коган: Саханович не допустят на чемпионат России в виде исключения

Саханович в четверг стала победительницей турнира в Таллине, набрав по сумме двух программ 202,62 балла. По лучшему результату сезона на международных стартах она занимает четвертое место среди взрослых российских фигуристок после Алины Загитовой (238,43), Елизаветы Туктамышевой (219,02) и Евгении Медведевой (204,89). При этом Саханович не отобралась на чемпионат России на этапах Кубка страны и не попадает в число участниц национального первенства по другим критериям.

«Есть положение о допуске на чемпионат России, в котором прописаны все возможности попадания на чемпионат России. Поэтому без отбора ни один спортсмен на чемпионат России не попадает. Исключения (ни для кого) не делаются», — сказал Коган по телефону в ответ на вопрос, есть ли возможность того, что Саханович допустят в виде исключения на чемпионат России без отбора.