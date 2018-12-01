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13:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Боброва: Медведеву гнобят? Это делают только СМИ, которые она не читает

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Екатерина Боброва прокомментировала переезд россиянки Евгении Медведевой в Канаду, где она будет работать под руководством тренера Брайана Орсера.

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Источник: Reuters

«Моё мнение, как подруги Жени — я её всегда и во всём буду поддерживать. Если она посчитала нужным это сделать, — «Молодец, иди». Главное, чтобы это давало результат. Сейчас у неё переходный момент — и в плане изменений в её теле, и с тренировками в другой стране, и со сменой тренера — ведь она практически всю жизнь тренировалась у Этери Георгиевны Тутберидзе. Поменять всё так кардинально очень сложно, поэтому у неё сейчас идёт спад.

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Как сказал мой любимый психолог: «Когда ты на горе и тебе нужно перебраться на другую гору, ты не можешь просто перепрыгнуть. Тебе обязательно нужно спуститься, чтобы зайти на следующую вершину». Сейчас Женя находятся в переходном моменте. Поэтому не нужно её непопадание в финал Гран-при считать катастрофой.

Мне звонят журналисты и говорят: «Екатерина, мы хотим взять у вас интервью в поддержку Жени, потому что её загнобили». Но её не гнобят! Это делают средства массовой информации, которые она, к счастью, не читает, и те люди, которые за Алину или против Жени.

Всё у нее хорошо. И всё будет хорошо. Она выбрала этот путь, значит, она уверена в нем и должна продолжать по нему идти. Я в любом случае её поддерживаю", — заявила Боброва во время своего выступления на «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге.

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