Боброва: Медведеву гнобят? Это делают только СМИ, которые она не читает

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«Моё мнение, как подруги Жени — я её всегда и во всём буду поддерживать. Если она посчитала нужным это сделать, — «Молодец, иди». Главное, чтобы это давало результат. Сейчас у неё переходный момент — и в плане изменений в её теле, и с тренировками в другой стране, и со сменой тренера — ведь она практически всю жизнь тренировалась у Этери Георгиевны Тутберидзе. Поменять всё так кардинально очень сложно, поэтому у неё сейчас идёт спад.

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Как сказал мой любимый психолог: «Когда ты на горе и тебе нужно перебраться на другую гору, ты не можешь просто перепрыгнуть. Тебе обязательно нужно спуститься, чтобы зайти на следующую вершину». Сейчас Женя находятся в переходном моменте. Поэтому не нужно её непопадание в финал Гран-при считать катастрофой.

Мне звонят журналисты и говорят: «Екатерина, мы хотим взять у вас интервью в поддержку Жени, потому что её загнобили». Но её не гнобят! Это делают средства массовой информации, которые она, к счастью, не читает, и те люди, которые за Алину или против Жени.