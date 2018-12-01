Лучшей женщиной-комментатором 2018 года стала Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова получила премию «Голос спорта», учрежденной Российской ассоциацией комментаторов (РАСК), в номинации «Женский голос спорта».
Татьяна Тарасова получила премию «Голос спорта», учрежденной Российской ассоциацией комментаторов (РАСК), в номинации «Женский голос спорта».
В этой номинации Тарасовой уступила Ольга Богословская.
Церемония вручения премии проходит в Москве, в здании Олимпийского комитета России (ОКР) на Лужнецкой набережной. (Ярослав Сусов, Иван Торопцев).