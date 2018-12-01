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17:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лучшей женщиной-комментатором 2018 года стала Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова​ получила премию «Голос спорта», учрежденной Российской ассоциацией комментаторов (РАСК), в номинации «Женский голос спорта».

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Источник: РИА "Новости"

В этой номинации Тарасовой уступила Ольга Богословская.

Церемония вручения премии проходит в Москве, в здании Олимпийского комитета России (ОКР) на Лужнецкой набережной. (Ярослав Сусов, Иван Торопцев).

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