«Медведева проиграла в Пхенчхане нечестно»
Евгения Медведева не отобралась в финал
Евгения Медведева не отобралась в финал
Евгения Медведева остается главным ньюсмейкером в мире фигурного катания, несмотря на явно неудачный сезон, первый под руководством канадского тренера Брайана Орсера, к которому она перебралась от Этери Тутберидзе весной этого года.
Болельщики разделились на тех, кто поддерживает Евгению, и тех, кто его чуть ли не ненавидит, хотя и не признается в этом, пряча свои чувства за маской презрения и якобы безразличия.
Подливают масла в огонь и известные в этом виде спорта личности, давая своими комментариями о спортсменке поводы фанатам ломать копья во взаимных пикировках.
При этом большинство экспертов поддерживают Евгению, хотя сама по себе эта поддержка выражается
«Алина была очень хороша, но она только начинала. Мы все это понимали, и мы действительно болели за Женю. Это правда, — рассказала Бестемьянова на телеканале “Звезда”, вспоминая недавнее интервью другого фигуриста, олимпийского чемпиона, а ныне тренера Максима Транькова.— Мы так желали, чтобы она выиграла. И ей так мало поставили GOE. Ей должны были поставить выше компоненты. И наша команда должна была за это бороться, но ее сдали. Она проиграла нечестно, на мой взгляд. Да, Алина прыгнула на один каскад больше, но все остальные элементы и все компоненты, я считаю, что у Жени были выше. И никто этим не занялся. Поэтому мы находимся в таком гневе. Поэтому я была так расстроена сейчас, когда Женя не в свою силу откаталась, что я дала ужасающее интервью. Была в таком вот состоянии и дала интервью. Сейчас я жалею, что дала его. Я сказала, что если бы не уход Жени из группы Тутберидзе, то Алина сегодня не была бы так хороша. Вот Женя ушла и заставила команду Этери Георгиевны повернуться к возрастным фигуристкам, а не только заниматься девочками, которые прыгают классные четверные. Но вот Алина уже не будет прыгать четверные или три с половиной. Мы понимаем, что Алина классная, замечательная спортсменка, но если ее в группе не поддержать, то пойдут травмы. Надо переводить на другой режим, на другое количество прыжков. После этого Этери Георгиевна прислала мне смс, я не буду цитировать, но сообщение было написано приличными выражениями. На Олимпиаде Загитова каталась безукоризненно, но чисто по эмоциональному восприятию программы, конечно, Медведева была более зрелой, и это было интереснее. Если бы Медведева каталась за Канаду, она бы выиграла. Женю просто бросили, никто ее не поддержал».
Напомним, что совсем недавно в другом интервью Бестемьянова рассказала о том, что в группе Тутберидзе даются запредельные тренировочные нагрузки, которые могут выдержать только молоденькие девочки, чей ресурс быстро вырабатывается, и от чего, по ее мнению, «убежала» в Канаду Медведева.
Выступая в той же передаче бывшая российская фигуристка Анастасия Гребенкина рассказала о том, почему Евгения воспринимает обвинения в предательстве.
«Я с ней познакомилась, когда ей было 15 лет. Так получилось, что мы попали на показательные выступления очень далеко от Москвы и оказались в одном номере. Я ее старше на 20 лет. И я поразилась, насколько девочка умная, насколько девочка чудесная, она человек очень тонкой организации, — поведала Гребенкина. — Поэтому она так близко к сердцу воспринимает эту жуткие нападки, которые происходят с ней. Она очень чувствует негатив. И если бы она осталась у Этери и результаты были бы такими же, все бы забыли, никто бы и не вспоминал. Но она же уехала. И здесь русская душа всех наших людей говорит: “Она предательница!” Они не хотят знать, что она продолжает выступать и защищать Россию, но то, что она уехала за границу, это кажется им предательством. Именно
В то же время поддержала Медведедву на «Экспофоруме» в
«Мое мнение — в первую очередь, как подруги Жени — я ее всегда буду поддерживать во всем. Если она посчитала нужным это сделать, моя реакция: “Молодец, иди”. Главное, чтобы это давало результат. Сейчас у нее переходный момент — это связано и с изменениями в теле, и с тренировками в другой стране, и со сменой тренера — ведь она практически всю жизнь тренировалась у Этери Тутберидзе. Поменять все так кардинально очень сложно, поэтому у нее сейчас идет спад, — отметила Боброва. — Мне звонят журналисты и говорят: “Екатерина, мы хотим взять у вас интервью в поддержку Жени, потому что ее загнобили”. Но ее не гнобят! Это делают средства массовой информации, которые она, к счастью, не читает, и те люди, которые за Алину или против Жени. Все у нее хорошо. И все будет хорошо. Она выбрала этот путь, значит, она уверена в нем. Она должна продолжать по нему идти».
Знаменитый российский тренер Алексей Мишин, работающий с чемпионкой мира-2015 Елизаветой Туктамышевой, занял
«Был подобный нездоровый интерес вокруг Плющенко и Ягудина перед Олимпиадой в Нагано, но все равно он не достигал такого уровня нечистоплотности», — цитирует специалиста «Фонтанка».
Поддержала Медведеву и еще одна российская олимпийская чемпионка Оксана Казакова, заявившая в интервью «Спорту день за днем», что с Загитовой и Туктамышевой спрос у общественности меньше, чем с двукратной чемпионки мира.
«Считаю, что про Женю сказано очень много необоснованного негатива. На нее набросились, а я просто хочу пожелать удачи в спортивной карьере. Очень многие наши хоккеисты играют в НХЛ. Много спортсменов тренируется в других странах. Возьмите теннисистку Марию Шарапову. Она проигрывала на крупных турнирах, попадалась на допинге, но на нее
Ярче всех в поддержку Медведевой, пожалуй, выступил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, рассказавший «Чемпионату», что его поражает ненависть болельщиков к спортсменке.
«Меня люди всерьез спрашивают: “Медведева — предательница?”. Я хочу спросить, какие программы вы смотрите, товарищи телезрители, обвиняя святого человека Женю Медведеву. Это ужас».
По большому счету, единственным, кто не поддержал публично Медведеву в разговорах с журналистами, стала ее бывший тренер. Этери Тутберидзе отказалась отвечать корреспонденту Life.ru на вопрос о травле, а по поводу причин ажиотажа вокруг имени Медведевой бросила саркастичное:
«Может, потому что она двукратная чемпионка мира?».
Александр Белинин