«Медведева проиграла в Пхенчхане нечестно»

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Евгения Медведева остается главным ньюсмейкером в мире фигурного катания, несмотря на явно неудачный сезон, первый под руководством канадского тренера Брайана Орсера, к которому она перебралась от Этери Тутберидзе весной этого года.

Болельщики разделились на тех, кто поддерживает Евгению, и тех, кто его чуть ли не ненавидит, хотя и не признается в этом, пряча свои чувства за маской презрения и якобы безразличия.

Подливают масла в огонь и известные в этом виде спорта личности, давая своими комментариями о спортсменке поводы фанатам ломать копья во взаимных пикировках.

При этом большинство экспертов поддерживают Евгению, хотя сама по себе эта поддержка выражается по-разному. Так, олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что Медведева вообще должна была выиграть Олимпиаду в Пхенчхане, где заняла второе место, совсем немного уступив соотечественнице и на тот момент коллеге по группе Тутберидзе Алине Загитовой.

«Алина была очень хороша, но она только начинала. Мы все это понимали, и мы действительно болели за Женю. Это правда, — рассказала Бестемьянова на телеканале “Звезда”, вспоминая недавнее интервью другого фигуриста, олимпийского чемпиона, а ныне тренера Максима Транькова.— Мы так желали, чтобы она выиграла. И ей так мало поставили GOE. Ей должны были поставить выше компоненты. И наша команда должна была за это бороться, но ее сдали. Она проиграла нечестно, на мой взгляд. Да, Алина прыгнула на один каскад больше, но все остальные элементы и все компоненты, я считаю, что у Жени были выше. И никто этим не занялся. Поэтому мы находимся в таком гневе. Поэтому я была так расстроена сейчас, когда Женя не в свою силу откаталась, что я дала ужасающее интервью. Была в таком вот состоянии и дала интервью. Сейчас я жалею, что дала его. Я сказала, что если бы не уход Жени из группы Тутберидзе, то Алина сегодня не была бы так хороша. Вот Женя ушла и заставила команду Этери Георгиевны повернуться к возрастным фигуристкам, а не только заниматься девочками, которые прыгают классные четверные. Но вот Алина уже не будет прыгать четверные или три с половиной. Мы понимаем, что Алина классная, замечательная спортсменка, но если ее в группе не поддержать, то пойдут травмы. Надо переводить на другой режим, на другое количество прыжков. После этого Этери Георгиевна прислала мне смс, я не буду цитировать, но сообщение было написано приличными выражениями. На Олимпиаде Загитова каталась безукоризненно, но чисто по эмоциональному восприятию программы, конечно, Медведева была более зрелой, и это было интереснее. Если бы Медведева каталась за Канаду, она бы выиграла. Женю просто бросили, никто ее не поддержал».

Напомним, что совсем недавно в другом интервью Бестемьянова рассказала о том, что в группе Тутберидзе даются запредельные тренировочные нагрузки, которые могут выдержать только молоденькие девочки, чей ресурс быстро вырабатывается, и от чего, по ее мнению, «убежала» в Канаду Медведева.

Выступая в той же передаче бывшая российская фигуристка Анастасия Гребенкина рассказала о том, почему Евгения воспринимает обвинения в предательстве.

«Я с ней познакомилась, когда ей было 15 лет. Так получилось, что мы попали на показательные выступления очень далеко от Москвы и оказались в одном номере. Я ее старше на 20 лет. И я поразилась, насколько девочка умная, насколько девочка чудесная, она человек очень тонкой организации, — поведала Гребенкина. — Поэтому она так близко к сердцу воспринимает эту жуткие нападки, которые происходят с ней. Она очень чувствует негатив. И если бы она осталась у Этери и результаты были бы такими же, все бы забыли, никто бы и не вспоминал. Но она же уехала. И здесь русская душа всех наших людей говорит: “Она предательница!” Они не хотят знать, что она продолжает выступать и защищать Россию, но то, что она уехала за границу, это кажется им предательством. Именно из-за этого начались все нападки. Надеюсь, она выдержит, потому что она очень сильная, умная, очень глубокая девочка».

В то же время поддержала Медведедву на «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге ее подруга, фигуристка Екатерина Боброва.

«Мое мнение — в первую очередь, как подруги Жени — я ее всегда буду поддерживать во всем. Если она посчитала нужным это сделать, моя реакция: “Молодец, иди”. Главное, чтобы это давало результат. Сейчас у нее переходный момент — это связано и с изменениями в теле, и с тренировками в другой стране, и со сменой тренера — ведь она практически всю жизнь тренировалась у Этери Тутберидзе. Поменять все так кардинально очень сложно, поэтому у нее сейчас идет спад, — отметила Боброва. — Мне звонят журналисты и говорят: “Екатерина, мы хотим взять у вас интервью в поддержку Жени, потому что ее загнобили”. Но ее не гнобят! Это делают средства массовой информации, которые она, к счастью, не читает, и те люди, которые за Алину или против Жени. Все у нее хорошо. И все будет хорошо. Она выбрала этот путь, значит, она уверена в нем. Она должна продолжать по нему идти».

Знаменитый российский тренер Алексей Мишин, работающий с чемпионкой мира-2015 Елизаветой Туктамышевой, занял рассудительно-нейтральную позицию, вспомнив о похожей на Загитова-Медведева истории принципиального противостояния своего подопечного Евгения Плющенко с ушедшим к Татьяне Тарасовой Алексеем Ягудиным.

«Был подобный нездоровый интерес вокруг Плющенко и Ягудина перед Олимпиадой в Нагано, но все равно он не достигал такого уровня нечистоплотности», — цитирует специалиста «Фонтанка».

Поддержала Медведеву и еще одна российская олимпийская чемпионка Оксана Казакова, заявившая в интервью «Спорту день за днем», что с Загитовой и Туктамышевой спрос у общественности меньше, чем с двукратной чемпионки мира.

«Считаю, что про Женю сказано очень много необоснованного негатива. На нее набросились, а я просто хочу пожелать удачи в спортивной карьере. Очень многие наши хоккеисты играют в НХЛ. Много спортсменов тренируется в других странах. Возьмите теннисистку Марию Шарапову. Она проигрывала на крупных турнирах, попадалась на допинге, но на нее почему-то так не набрасываются. Медведева выступает за нашу страну. Она представляет флаг России. Наоборот, своих надо поддерживать. Надо надеть коньки и пройти ее путь, а потом судить Женю. Хорошо, что в женском катании сейчас есть такая конкуренция. Такая же история раньше была у Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. Я думаю, что у Загитовой и Медведевой нет какой-то ненависти друг к другу. Просто здоровая конкуренция, на которой каждая из них хочет расти и учиться чему-то новому. Не думаю, что у человека, который занял второе место на Олимпийских играх, есть какая-то неуверенность. Очень тяжело психологически, когда от тебя ждут чего-то особенного при смене тренера и страны для тренировок. Все имеют право на ошибку. Женя — тоже человек. Да, она ошиблась. Но ей сейчас тяжелее, чем Загитовой и Туктамышевой. С Жени почему-то совершенно другой спрос. Дайте ей время, чтобы обосноваться и привыкнуть к другому тренеру. Думаю, что она осталась в фигурном катании, чтобы выиграть Олимпиаду. Для этого у нее есть четыре года», — отметила Казакова.

Ярче всех в поддержку Медведевой, пожалуй, выступил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, рассказавший «Чемпионату», что его поражает ненависть болельщиков к спортсменке.

«Меня люди всерьез спрашивают: “Медведева — предательница?”. Я хочу спросить, какие программы вы смотрите, товарищи телезрители, обвиняя святого человека Женю Медведеву. Это ужас».

По большому счету, единственным, кто не поддержал публично Медведеву в разговорах с журналистами, стала ее бывший тренер. Этери Тутберидзе отказалась отвечать корреспонденту Life.ru на вопрос о травле, а по поводу причин ажиотажа вокруг имени Медведевой бросила саркастичное:

«Может, потому что она двукратная чемпионка мира?».