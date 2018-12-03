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14:44 (мск), источник: Р-Спорт

Бутырская: У Загитовой на Олимпиаде были идеальные прыжки и внутренняя харизма

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Чемпионка мира-1999 Мария Бутырская сказала, что результат Олимпиады в женском фигурном катании считает закономерным.

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Источник: Reuters

«Евгения Медведева очень долго шла к золотой олимпийской медали, сделала просто невозможное для этого, — вспомнила Бутырская в эфире программы “Фетисов” на телеканале “Звезда”. — Мы все ждали, что Медведева станет олимпийской чемпионкой. И тут — Алина. Честно говоря, как одиночница, я получила намного большее удовольствие от проката произвольной программы Загитовой, чем Медведевой. Можете меня осуждать, но это были идеальные прыжки и внутренняя харизма, которую я чувствовала через экран. И, конечно, техническая сторона была у нее на голову выше, чем у Жени. То, что она выиграла, это закономерность».

Она призвала не списывать Медведеву со счетов.

Мы еще увидим Женю, не надо ее списывать.
Мария Бутырская

«Мы еще увидим Женю, не надо ее списывать, — сказала Бутырская. — Столько плохого она получила, особенно после последнего этапа Гран-при. Она не заслуживает критики, которую получает. Ее надо поддержать. Ведь Медведева столько всего прекрасного сделала для нашей страны».

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