Бутырская: У Загитовой на Олимпиаде были идеальные прыжки и внутренняя харизма

«Евгения Медведева очень долго шла к золотой олимпийской медали, сделала просто невозможное для этого, — вспомнила Бутырская в эфире программы “Фетисов” на телеканале “Звезда”. — Мы все ждали, что Медведева станет олимпийской чемпионкой. И тут — Алина. Честно говоря, как одиночница, я получила намного большее удовольствие от проката произвольной программы Загитовой, чем Медведевой. Можете меня осуждать, но это были идеальные прыжки и внутренняя харизма, которую я чувствовала через экран. И, конечно, техническая сторона была у нее на голову выше, чем у Жени. То, что она выиграла, это закономерность».