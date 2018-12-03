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19:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кого боится Медведева. В фигурном катании появились признаки «озверения»

Злобы и агрессии стало больше, но бояться этого не нужно.

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Источник: Спорт-Экспресс

В ночь с четверга на пятницу по московскому времени в Ванкувере начнется финал «Гран-при». Внимание российских болельщиков будет в первую очередь приковано к женскому турниру, где Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова будут соперничать с тремя японками — Рикой Кихирой, Сатоко Мияхарой и Каори Сакамото. И, чем бы все ни закончилось, обсуждения будут жаркими, а в комментариях наверняка развернется настоящая война. Потому что происходящее сейчас в фигурном катании уже метко назвали «озверением».

Женский бум

За последние несколько недель случилось сразу несколько показательных в этом смысле историй — конфликт Максима Транькова и фанатов Алины Загитовой, слова Евгении Медведевой о ненависти и негативе, заявление Татьяны Тарасовой о травле Медведевой, история с высказываниями Натальи Бестемьяновой и Алексея Ягудина относительно той же Загитовой. Показательно, что все это касается только женского катания. Мужчины-одиночники, пары и танцы по-прежнему не вызывают и десятой доли того ажиотажа, что окружает девочек.

Почему так получилось? Сначала определенный интерес к фигурному катанию подогрели шоу вроде «Ледникового периода». Потом появилась Юлия Липницкая, обладавшая удивительным свойством влюблять в себя людей независимо от того, интересен им спорт или нет. Параллельно случились Олимпиада в Сочи со сказкой командного турнира и победой Аделины Сотниковой. Затем на авансцену вышла Евгения Медведева. Наконец, Игры в Пхенчхане: интерес к женскому турниру и соперничеству Медведевой и Загитовой был столь высок еще и потому, что там наши были явными фаворитами и гарантированно должны были победить — для значительной части аудитории важно в первую очередь это. Громкий разрыв Медведевой и тренером Этери Тутберидзе стал вишенкой на торте.

Нецелевая аудитория

Так женское одиночное катание вышло за рамки просто спорта, а главные его героини перестали быть просто нишевыми знаменитостями, превратившись в звезд федерального масштаба. Со всеми вытекающими отсюда последствиями — вниманием нецелевой аудитории и широкой армией фанатов и хейтеров, которые воспринимают их так же, как и других селебрити. О Медведевой и Загитовой сейчас слышали даже те, кто не слишком интересуется спортом в принципе, а уж фигурным катанием тем более. Сужу об этом в том числе и по многим своим близким — они в этом отношении являются прекрасной фокус-группой.

И, на мой взгляд, именно эта публика идет на страницы Медведевой в соцсетях и пишет там про «сбежавшую предательницу», именно она начинает угрожать Транькову и именно она активно обсуждает слова Бестемьяновой и Ягудина.

Ведь изначально аудитория фигурного катания — довольно мирная. Да, на специализированных форумах и пабликах тоже любят перемыть кости спортсменам и тренерам и выстраивать невероятные теории заговоров, но все же принято придерживаться определенных правил поведения. Например, не принято открыто болеть против фигуристов, желать кому-то неудач и вообще вести себя агрессивно. Именно поэтому традиционное сообщество довольно настороженно относится к фанатам Медведевой и Загитовой.

Хотя сами они тоже неоднородны. Перед этапом «Гран-при» во Франции «СЭ» делал репортаж о болельщиках Медведевой и многие из них настроены классически. «Мы общаемся только в рамках своего сообщества, никого не критикуем и любые конфликтные комментарии стараемся удалять. К поклонникам Алины Загитовой относимся спокойно», — говорили они. Что, на мой взгляд, еще раз убеждает в том, что агрессивно себя ведет как раз новая и не вполне целевая аудитория, воспринимающая фигуристок как любимых поп-звезд, за которых нужно рубиться везде и по любому поводу.

По пути биатлона

С другой стороны, то, что так пугает и шокирует Медведеву или Тарасову, давно стало привычным для других видов спорта. И речь не только о футболе или ММА. Например, через что-то подобное в свое время проходил биатлон, превратившийся из такого же нишевого вида для гиков в главную зимнюю спортивную забаву. С обсуждением, как выражается Елена Вяльбе, трусиков, хейтерством и битвами домохозяек в комментариях. Там тоже иногда любят пожаловаться на льющуюся грязь, но в целом научились относиться ко всему этому спокойно.

«Громкая слава лучше тихого безумия, а свет в глаза, лучше чем пыль», — пела когда-то группа «Кирпичи», и с питерским трио тут трудно не согласиться. Безумные фанаты, проскакивающая агрессия, злые журналисты и прочие признаки «озверения» — это всяко лучше, чем тихое болото забвения, в котором пребывает большинство видов спорта в России.

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