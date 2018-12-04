Россия денег не дает: кто платит тренеру Медведевой

Источник: РИА "Новости"

Министерство спорта России не оказывает финансовую поддержку российской фигуристке Евгении Медведевой, которая тренируется в Канаде. Об этом заявил глава ведомства Павел Колобков.

Весной 2018 года Евгения Медведева ушла от Этери Тутберидзе, у которой тренировалась на протяжении десяти лет, к канадскому тренеру Брайану Орсеру, и тогда это событие вызвало большой общественный резонанс.

«Министерство спорта не имеет отношения к финансированию тренировок Медведевой в Канаде. Это исключительно выбор Евгении», — признался Колобков в комментарии «СЭ».

После заявления Колобкова появились предположения, что Медведева получает хотя бы часть средств на оплату тренировок от Федерации фигурного катания России. Занятия с Орсером стоят достаточно дорого: по сведениям Globetrotting, в 2010 году он брал с учеников $110 в час. И хотя точные сегодняшние расценки канадского тренера неизвестны, вряд ли за последние восемь лет они изменились в меньшую сторону.

Однако глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что Медведева не получает деньги на оплату тренера от его организации.

Мы не имеем права оплачивать работу Орсера. У нас нет таких возможностей. Женя сама оплачивает занятия с ним. Александр Горшков Глава Федерации фигурного катания России

«Мы не имеем права оплачивать работу Орсера. У нас нет таких возможностей. Женя сама оплачивает занятия с ним. Вы знаете, вся эта ситуация решается. У Медведевой нет проблем в этом отношении», — сказал Горшков в интервью «Спорт день за днем».

Впрочем, даже запросы Орсера вряд ли могут сильно ударить по финансовому положению россиянки. Личное состояние спортсменки, по разным оценкам, составляет не менее $300 тыс. Вдобавок, возможно, ей в этом отношении помогают спонсоры. По словам агента Медведевой Ари Зкаряна, у нее их три.

В то же время Горшков сообщил, что федерация оплачивает Медведевой проживание в Канаде и перелеты, что тоже не самое дешевое удовольствие.

Это вполне объяснимо, поскольку Евгения является членом сборной России и выступает за российскую команду, хоть живет и тренируется в Канаде.

Однако Горшков достаточно уклончиво ответил на вопрос относительно дальнейшего финансирования Медведевой. Судя по его формулировке, есть вероятность, что в случае неудачного выступления спортсменки на грядущем чемпионате России федерация может перестать помогать ей финансово.

«Давайте не будем забегать вперед. Зачем думать о плохом? Всегда надо надеяться на лучшее», — ответил Горшков на вопрос относительно возможного провала Медведевой на национальном первенстве, которое пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря.

Отметим, что тренировки известных российских фигуристов и их деятельность по большей части финансируются Федерацией фигурного катания России и их спортивными школами и клубами. Так, Медведева, тренируясь у Этери Тутберидзе, входящей в тренерский совет ФФКР, получала помощь от школы «Самбо-70» и федерации.

Теперь же спортсменка стала в некотором роде исключением из правил. Она добилась немалых успехов в спорте, принесла приличное количество медалей сборной России, но больше не может рассчитывать на такую же финансовую поддержку со стороны федерации, как прочие топ-фигуристы, поскольку Брайан Орсер, в отличие от Тутберидзе, Алексея Мишина и ряда других российских специалистов, не имеет никакого отношения к ФККР.