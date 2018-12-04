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14:17 (мск), источник: ТАСС

Победители ЧМ-2019 в мужском и женском одиночном фигурном катании получат по $64 тыс

ТАСС, 4 декабря. Победители чемпионата мира по фигурному катанию 2019 года в мужском и женском одиночном катании получат по $64 тыс. призовых. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

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Источник: Reuters

Спортсмены, завоевавшие серебряные медали в соревнованиях одиночников, получат по $47 тыс. призовых. Бронзовые медалисты — по $33 тыс.

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Победители в соревнованиях спортивных пар и в танцах на льду получат $90 тыс., обладатели серебряных наград — $65 тыс., бронзовых медалей — $45 тыс.

Призовые победителей чемпионата Европы в одиночном катании составят $21 тыс., обладателей серебряных медалей — $16 тыс., бронзовых — $11 тыс. Чемпионы Европы в танцах на льду и в соревнованиях спортивных пар получат $30 тыс., серебряные призеры — $20 тыс., бронзовые — $12 тыс.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Японии с 18 по 24 марта 2019 года. Чемпионат Европы состоится в Минске с 21 по 27 января.

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