Победители ЧМ-2019 в мужском и женском одиночном фигурном катании получат по $64 тыс
ТАСС, 4 декабря. Победители чемпионата мира по фигурному катанию 2019 года в мужском и женском одиночном катании получат по $64 тыс. призовых. Об этом сообщает
ТАСС, 4 декабря. Победители чемпионата мира по фигурному катанию 2019 года в мужском и женском одиночном катании получат по $64 тыс. призовых. Об этом сообщает
Спортсмены, завоевавшие серебряные медали в соревнованиях одиночников, получат по $47 тыс. призовых. Бронзовые медалисты — по $33 тыс.
Победители в соревнованиях спортивных пар и в танцах на льду получат $90 тыс., обладатели серебряных наград — $65 тыс., бронзовых медалей — $45 тыс.
Призовые победителей чемпионата Европы в одиночном катании составят $21 тыс., обладателей серебряных медалей — $16 тыс., бронзовых — $11 тыс. Чемпионы Европы в танцах на льду и в соревнованиях спортивных пар получат $30 тыс., серебряные призеры — $20 тыс., бронзовые — $12 тыс.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Японии с 18 по 24 марта 2019 года. Чемпионат Европы состоится в Минске с 21 по 27 января.