Победители ЧЕ по фигурному катанию в Минске в одиночном разряде получат по $21 тыс

Сумма призовых за второе место составит $16 тыс., за бронзу — $11 тыс. В спортивном парном катании и танцах на льду призовые медалистам составят $30 тыс., $20 тыс. и $12 тыс.

Как отметили в Белорусском союзе конькобежцев, в январе ожидается визит многих звезд этого вида спорта, а цены на билеты на предстоящий континентальный форум будут гораздо ниже, чем на аналогичных турнирах в других странах.

В Беларуси абонемент на все дни соревнований стоит от Br100 до Br250, что ниже средних цен на континентальный форум за последние десять лет в три-четыре раза. Самые дорогие билеты на отдельные дни стоят Br50 (гала-концерт), что почти в два раза дешевле среднего уровня предыдущих чемпионатов. На соревновательные дни билеты в Минске стоят от Br30, на официальные тренировки — от Br5.

«Оргкомитет соревнований постарался сделать билетную программу доступной для каждого. На чемпионат Европы приедут лидеры сборных команд России, Италии, Франции, Испании и других ведущих европейских держав. Все это представляет собой уникальную возможность для белорусского зрителя увидеть на льду “Минск-Арены” ведущих спортсменов Европы», — отметила председатель БСК Юлия Комлева.