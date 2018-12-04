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15:58 (мск), источник: БЕЛТА

Победители ЧЕ по фигурному катанию в Минске в одиночном разряде получат по $21 тыс

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители чемпионата Европы по фигурному катанию, который пройдет с 21 по 27 января 2019 года в Минске, в одиночном разряде у мужчин и женщин получат по $21 тыс. Такую информацию опубликовал Международный союз конькобежцев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сумма призовых за второе место составит $16 тыс., за бронзу — $11 тыс. В спортивном парном катании и танцах на льду призовые медалистам составят $30 тыс., $20 тыс. и $12 тыс.

Как отметили в Белорусском союзе конькобежцев, в январе ожидается визит многих звезд этого вида спорта, а цены на билеты на предстоящий континентальный форум будут гораздо ниже, чем на аналогичных турнирах в других странах.

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В Беларуси абонемент на все дни соревнований стоит от Br100 до Br250, что ниже средних цен на континентальный форум за последние десять лет в три-четыре раза. Самые дорогие билеты на отдельные дни стоят Br50 (гала-концерт), что почти в два раза дешевле среднего уровня предыдущих чемпионатов. На соревновательные дни билеты в Минске стоят от Br30, на официальные тренировки — от Br5.

«Оргкомитет соревнований постарался сделать билетную программу доступной для каждого. На чемпионат Европы приедут лидеры сборных команд России, Италии, Франции, Испании и других ведущих европейских держав. Все это представляет собой уникальную возможность для белорусского зрителя увидеть на льду “Минск-Арены” ведущих спортсменов Европы», — отметила председатель БСК Юлия Комлева.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет на льду «Минск-Арены» с 21 по 27 января. В первые два дня зрители смогут посетить официальные тренировки, с 23 января стартует соревновательная программа, а завершится турнир традиционным гала-концертом победителей и призеров соревнований.

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