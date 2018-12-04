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19:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

К Орсеру приехала 16-летняя россиянка. А как же Медведева?

Екатерина Куракова крутит четверные и будет выступать за Польшу.

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Источник: Спорт-Экспресс

Юная российская фигуристка Екатерина Куракова будет тренироваться в группе знаменитого канадского специалиста Брайана Орсера. 16-летняя спортсменка, последним тренером которой в России была Инна Гончаренко, на соревнованиях будет представлять Польшу. Будет ли она заниматься вместе с Евгенией Медведевой, знает только Орсер.

«Мои дорогие тренеры и я»

Про эту фигуристку наверняка слышали немногие. Даже тот факт, что она задействована в главной роли в ледовом шоу Ильи Авербуха «Алиса в стране чудес» вряд ли привлек бы к ней внимание. Но объявление о том, что ее тренером стал Брайан Орсер, мгновенно все изменило.

28 ноября Куракова в своем инстаграме опубликовала фотографию с Брайаном Орсером, подписав фото «Мои дорогие тренеры и я». Еще в конце весны она уехала из России и тренировалась в Польше. На международных стартах за Россию последний раз выступала 12 январе 2017 года в Торуне на Mentor Cup.

Как стало известно «СЭ», федерация фигурного катания Польши прислала в адрес российских коллег письмо с просьбой разрешить Кураковой выступать за новую страну. Такое разрешение польской стороной было получено.

Таким образом, когда Куракова наберет форму, то на турнирах выйдет на лед уже в качестве польской спортсменки. На смене страны настаивали ее родители. Они же нашли спонсоров для оплаты тренировок у Брайана Орсера.

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Орсеру с Кураковой будет проще, чем с Медведевой

В России Куракова тренировалась в ЦСКА у заслуженного тренера России Инны Гончаренко, которая считает, что у ее бывшей подопечной очень высокий потенциал.

— Говорят, Куракова владеет всеми четверными прыжками. Что можете про нее сказать?

— Девочка, безусловно, очень способная. Она накручивала абсолютно все четверные прыжки, причем начала пробовать это еще пару лет назад, до прихода ко мне. Катя давно не боялась это учить. Саша Трусова и Аня Щербакова, про которых сейчас много говорят, тоже не боялись. А ведь многие и сами боятся, и родители протестуют: ни в коем случае, не дай бог что-то с ребенком случится.

Куракова — очень смелая девочка с хорошими возможностями организма для четверных прыжков. Мы с ней пробовали каскад четверной сальхов — тройной тулуп, который у нее очень неплохо получался. Потенциал у девочки большой именно для сложных прыжковых элементов. Выкрутить что угодно ей по силам, а смелости Кате не занимать. Но что с ней происходило в последнее время, я не знала, пока не прочитала, что она теперь будет тренироваться в группе Орсера.

— Что проще для тренера — лепить сильную фигуристку из такой девочки, как Куракова, или пытаться перезапустить карьеру Медведевой?

— Конечно, с Кураковой работать проще, чем с Медведевой. У одной за плечами огромный багаж работы в определенной системе, определенном тренировочном темпе, и поменять это непросто. А у другой ничего такого нет, не такое внимание не такое давление. Она может в будущем очень сильно всех удивить.

— Как может сказаться на Медведевой приход Кураковой? Евгения ушла из группы девочек с четверными прыжками, а теперь к ней в группу такая же пришла.

— Честно скажу, не знаю. Для ответа нужно знать нюансы работы, кто к чему привык, как делится лед у Орсера. Как он вообще работает — индивидуально или в группе. Может быть, они и пересекаться не будут. Когда на тренировках постоянно присутствует соревновательный момент, это начинает угнетать. Безусловно, это бывает полезно, но не каждый день, не на каждой тренировке. Постоянно гореть синим пламенем — не для всех.

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У Орсера есть огромный опыт и возможности для того, чтобы правильно выстроить работу с разными спортсменами. А Жене и Кате желаю удачи и хорошего настроения. Они позитивные девочки, которые и соревновательный момент устроят, и поддержат друг друга. Чем больше интересных и сильных фигуристок, тем лучше для нашего вида спорта.

Где выступала Куракова

Екатерина Куракова в прошлом сезоне выступила на двух стартах, а затем снималась с соревнований по настоянию родителей.

В сезоне-2017/18 она выиграла первый этап Кубка России в категории «кандидаты в мастер спора» при отсутствии конкуренции и стала третьей на втором этапе Кубка России, уступив, в частности, Анастасии Таракановой, финалистке юниорской серии «Гран-при» текущего сезона.

В сезоне-2016/17 Куракова стала пятой в финале Кубка России, обыграв Софью Самодурову и Анну Щербакову. На юниорском чемпионате России финишировала девятой, уступив тогдашней чемпионке Алине Загитовой более 35 баллов. Еще сезоном ранее нынешняя ученица Брайана Орсера обыгрывала и Александру Трусову, и Алену Косторную.

Говорить о том, что 16-летняя спортсменка вот-вот станет грозной соперницей для бывших соотечественниц, сейчас можно только в качестве аванса. Но если Орсер к следующему сезону подготовит сильную фигуристку, которая будет способна попадать в произвольные программы на чемпионатах мира и Европы, удивляться этому не нужно.

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