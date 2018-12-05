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09:39 (мск), источник: Газета.Ру

«Странно, что Медведева платит сама»: как финансируют фигуристов

Евгения Медведева самостоятельно оплачивает тренировки у канадца Брайана Орсера, однако ее проживание и перелеты Федерация фигурного катания России взяла на себя. «Газета.Ru» разбиралась, почему не всем топовым спортсменам оплачивается тренер, на какую материальную поддержку со стороны федерации вообще можно рассчитывать и действительно ли фигурное катание такой дорогой вид спорта.

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Источник: Reuters

До первых серьезных успехов

Когда родители приводят ребенка в фигурное катание, все держится на их энтузиазме. Они сами решают, на какие расходы готовы пойти.

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Несмотря на расхожее мнение о том, что фигурное катание — дорогой вид спорта, в нем вполне можно успешно существовать и с самой обыкновенной зарплатой. Костюмы со стразами из рассыпных кристаллов? Это не обязательно, да и на судей не особенно влияет.

Дополнительные занятия с тренером (их называют подкатки), за которые нужно отдельно платить, тоже берутся только по инициативе родителей. Если фигурист и так добивается успехов, то можно прекрасно обойтись без этого.

Например, на уже легендарном катке «Хрустальный», где выросла Евгения Медведева и пришла к олимпийскому золоту Алина Загитова, подкатки в целом не приняты. Ученикам хватает стандартных занятий с Этери Тутберидзе.

Так что большие расходы в начале карьеры обусловлены, как правило, лишь амбициями родителей.

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В какой момент фигурист начинает получать финансовую поддержку

Первую финансовую поддержку извне фигурист обычно получает от спортивной школы. В каждом заведении свои правила насчет финансирования воспитанников, но, как правило, спортсмену начинают помогать, когда он выходит на соревнования российского уровня. Например, на чемпионат страны в младшем возрасте (десять лет и младше).

Если нужно поехать в другой город, фигуристу и его тренеру оплачивают проезд и проживание в гостинице. Возможно, некоторым топовым спортсменам оказывается поддержка и по другим вопросам, вроде шитья костюмов, однако большинство занимается этим самостоятельно.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подключается позже — когда спортсмен уже готов выходить на международный уровень. Об этом «Газете.Ru» рассказал олимпийский чемпион в командных соревнованиях Сочи-2014 Дмитрий Соловьев, выступавший в танцах на льду с Екатериной Бобровой.

Чтобы начала помогать федерация, нужно дать какой-то результат на международных соревнованиях. Как минимум, на Гран-при среди юниоров.
Дмитрий Соловьев
Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Сочи-2014

«Чтобы начала помогать федерация, нужно дать какой-то результат на международных соревнованиях. Как минимум, на Гран-при среди юниоров, — отметил спортсмен. — После этого уже может обсуждаться какое-то финансирование со стороны ФФККР. А до этого можно рассчитывать на финансовую поддержку со стороны школы, к которой привязан спортсмен. Или на ресурсы своих родителей».

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Как помогает Федерация фигурного катания

ФФККР оплачивает перелеты на международные соревнования, проживание, экипировку сборной России.

Также федерация предоставляет зарплату топовым фигуристам — из взрослой сборной. Финансирование увеличивается или уменьшается в зависимости от результатов.

Поддержка не прекращается и в случае отъезда спортсмена за границу. Как сообщил президент ФФККР Александр Горшков в комментарии «Спорт день за днем», Евгении Медведевой оплачивается ее проживание в Канаде и перелеты на различные турниры.

Что оплачивают топовым фигуристам

«Спортсменам высокого уровня — таким, как Загитова, Медведева, наши одиночники, пары и танцоры, которые входят в сборную России, — полностью оплачивают перелеты, костюмы и какие-то, не дай бог, травмы. Все это финансируется со стороны федерации», — рассказал Дмитрий Соловьев.

Также олимпийский чемпион Сочи удивился тому, что Медведева самостоятельно оплачивает тренировки у Брайана Орсера.

Первый раз слышу о том, что Медведева сама оплачивает занятия в Канаде. У нас федерация никогда не отказывалась от финансирования спортсменов, которые уезжали за границу.
Дмитрий Соловьев
Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Сочи-2014

«Первый раз слышу о том, что Медведева сама оплачивает занятия в Канаде. У нас федерация никогда не отказывалась от финансирования спортсменов, которые уезжали за границу. Тем более если решение было принято совместно», — рассказал фигурист.

Однако такому феномену есть довольно простое объяснение.

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В чем различие

В государственной школе финансирование спортсменов происходит за счет бюджета. Можно просто прийти и записаться на секцию. Так было у Медведевой на «Хрустальном», который относится к спортивной школе «Самбо-70».

В частных заведениях спортсмен подписывает контракт, по которому отдает определенную сумму за занятия. Toronto Cricket Skating and Curling Club, где работает Брайан Орсер, является частным спортивным клубом без поддержки со стороны государства, так что платы там не избежать. К тому же канадец не входит в тренерский совет ФФККР, не имеет никакого отношения к российской организации и претендовать на зарплату со стороны федерации вряд ли может.

Неудивительно, что президент ФФККР Горшков отметил, что организация просто «не имеет права оплачивать работу Орсера».

Кто отвечает за финансирование фигуриста

В фигурном катании финансовые вопросы решает тренер спортсмена. Именно он контактирует с Федерацией фигурного катания России и спортивной школой. По словам родителей спортсменов, напрямую с ними федерация не связывается.

Например, если фигуристу покупаются билеты на соревнования, то их копию родителям присылает тренер. Это может произойти за день до вылета.

Дмитрий Соловьев отметил, что наставник становится заодно и менеджером спортсмена:

«Тренер гораздо лучше знает, какие деньги уходят на костюмы, сборы и другие затраты (но это не относится к зарплате и стипендиям спортсменов). Именно он решает финансовые вопросы, исполняя еще и роль менеджера».

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Спонсорство

Фигурист может получать поддержку и от сторонних организаций, если он уже достаточно известен широкой публике. Вопрос о контракте с какой-либо компанией решается напрямую и с фигуристом, и с тренером, и с федерацией. Спортсмен имеет право выбора в пользу более выгодного предложения.

Однако в данном виде спорта такое сотрудничество не очень распространено по объективным причинам.

«Личные спонсоры — это больше к футболистам, — подчеркнул Соловьев. — У фигуристов, как правило, нет такой возможности, потому что мы выступаем в костюмах и не можем рекламировать что-то на них. Мы больше за спорт, а не за то, чтобы продвигать себя как бренд и получать за это деньги».

Также финансовую поддержку можно получить от основного спонсора Федерации фигурного катания России.

Вопрос о финансировании спортсмена со стороны этой организации обсуждается на уровне финансового директора и президента федерации.

Эльвира Ондар

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