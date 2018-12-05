Рудковская: У Плющенко будет дублер в новогоднем шоу на льду

Источник: РИА "Новости"

С 20 по 31 декабря на «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина» будет проходить сказка-балет на льду «Лебединое озеро».

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Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской пятилетний Александр сыграет в спектакле роль принца.

«Конечно, одним из важных вопросов было, будет ли у Саши Плющенко дублер. Он ребенок, ему 5 лет, он может заболеть или еще что-то. И мы начали искать дублера, нам нужен был не просто мальчик пяти лет, который будет похож на Сашу, но и ребенок, который хорошо или даже лучше катается на коньках. Мы все никак не могли найти подходящую кандидатуру и уже даже думали о том, что придется брать 7−8 летнего фигуриста», — сказала Рудковская журналистам.