Рудковская: У Плющенко будет дублер в новогоднем шоу на льду
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Вероника Столбунова. Российский продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская сообщила, что в новогоднем
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Вероника Столбунова. Российский продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская сообщила, что в новогоднем
С 20 по 31 декабря на «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина» будет проходить
Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской пятилетний Александр сыграет в спектакле роль принца.
«Конечно, одним из важных вопросов было, будет ли у Саши Плющенко дублер. Он ребенок, ему 5 лет, он может заболеть или еще
«В итоге неделю назад мы поехали на детские соревнования, и там я увидела фигуриста, который полностью нам подходит. Он очень похож на Сашу, ему пять лет, и он восхитительно катается. Так что да, у Саши будет дублер. И в итоге