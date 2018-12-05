Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сибирь0
Металлург Мг0
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Динамо Р
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
Урал
Футбол. Кубок России
19:30
Краснодар
Ростов
Футбол. Кубок России
19:30
Локомотив
Рубин
Хоккей. КХЛ
20:00
Спартак
Йокерит
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован
Салават Юлаев
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Ним
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Генгам
Футбол. Зарубежный
21:00
Лион
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:45
Бернли
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:45
Фулхэм
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Челси
Футбол. Зарубежный
22:45
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз1
Аризона Койотс2
Хоккей. НХЛ
6.12
Сент-Луис Блюз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс2
Миннесота Уайлд3
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс5
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Баффало СэйбрзОТ3
Торонто Мэйпл Ливз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс5
Оттава Сенаторз2
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред УингзБ5
Тампа-Бэй Лайтнинг6
Все события
Фоторепортажи
33Глушаков забил, «Спартак» победил
7«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
15:40 (мск), источник: Р-Спорт

Рудковская: У Плющенко будет дублер в новогоднем шоу на льду

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Вероника Столбунова. Российский продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская сообщила, что в новогоднем шоу-балете на льду «Лебединое озеро» у их пятилетнего сына Александра, который имеет свою роль в этом спектакле, будет дублер.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

С 20 по 31 декабря на «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина» будет проходить сказка-балет на льду «Лебединое озеро».

Читайте также
Плющенко поддержал Медведеву и вызвал гнев в сети

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской пятилетний Александр сыграет в спектакле роль принца.

«Конечно, одним из важных вопросов было, будет ли у Саши Плющенко дублер. Он ребенок, ему 5 лет, он может заболеть или еще что-то. И мы начали искать дублера, нам нужен был не просто мальчик пяти лет, который будет похож на Сашу, но и ребенок, который хорошо или даже лучше катается на коньках. Мы все никак не могли найти подходящую кандидатуру и уже даже думали о том, что придется брать 7−8 летнего фигуриста», — сказала Рудковская журналистам.

«В итоге неделю назад мы поехали на детские соревнования, и там я увидела фигуриста, который полностью нам подходит. Он очень похож на Сашу, ему пять лет, и он восхитительно катается. Так что да, у Саши будет дублер. И в итоге из-за того, что он настолько хорошо катается, он будет не только дублером Саши, но у него еще будут роли в этом спектакле», — рассказала она.

 Невеста Роналду, которой теперь завидует весь мир (фото)
Стало известно, кто оплачивает тренировки Медведевой у Орсера
Неудавшийся мальчишник: Овечкин «проигрался» в Вегасе
Мужская индивидуальная гонка в Поклюке перенесена на 6 декабря
Интриги КХЛ: «Салават» прервет засуху, поможет худшая оборона
Мимолетный Роман. Почему Еременко оказался не нужен «Спартаку»
Макгрегор не будет присутствовать на слушании по делу о драке
Назван состав олимпийской сборной России на турнир в Швейцарии
Боец UFC Волков заинтересован в реванше с Льюисом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь