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18:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Пока крашусь, смотрю Гарри Поттера»: обыкновенная Алина Загитова

Олимпийская чемпионка — о ранних подъемах, утренних ритуалах и болельщиках.

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11
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Российская фигуристка Алина Загитова, олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, в программе «Деловое утро» на канале НТВ рассказала о том, во сколько встает, что успевает делать во время утренних процедур, где живет ее собака, и как влияет на ее катание поведение болельщиков.

Про ранний подъем

Я — утренний человек. Тренировки начинаются достаточно рано. Чтобы собраться с мыслями и пойти на тренировку, приходится вставать примерно в половине восьмого утра. Но это сейчас, а раньше вставала в пять-шесть, когда работала в детской группе. Нужно было успевать к семи утра на тренировку. Но ты растешь, переходишь в более старшие группы и тренировки, хоть и утром, но чуть сдвинуты по времени.

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Про утренние ритуалы

Я пью достаточно мало жидкости, слежу за весом. Почти не завтракаю. Уделяю внимание стандартным процедурам — умываюсь, накладываю косметику, помазать где-то мазью. Пока этим занимаюсь, успеваю сериал посмотреть. Сейчас смотрю «Гарри Поттера». Наверное, 150-й раз пересматриваю, и всегда интересно.

Про чувства перед выходом на лед

Пытаюсь абстрагироваться от внешнего мира, уйти в себя, слушать только тренера и все. Конечно, я слышу, как зрители меня поддерживают. Иногда это сбивает, и иногда — подстегивает. Бывает, что из-за такой бурной реакции болельщиков я не слышу музыку.

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Про московский этап «Гран-при»

Оцениваю нормально, но не обошлось без помарок, которые нельзя было допускать. Помарки были настолько серьезные, что и обычный человек из разглядел бы, не только я и тренер. Я понимаю, что получила не лучшие оценки, но порадовалась итоговому первому месту. А мыслей «класс, ура, отлично» у меня даже на Олимпиаде не было. Я же до последнего не знала, какой в итоге буду. У нас (с Евгенией Медведевой. — прим. Д. С.) был минимальный отрыв.

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Про тренировки

Я пытаюсь тренироваться точно так же, как и до Олимпиады. Тогда у меня были самые тяжелые тренировки и морально, и физически. Я пытаюсь делать то же самое, давать себе такие же нагрузки. Ледовые тренировки по полтора часа или даже больше. Зависит от того, какой объем работы нам нужен. Есть тренировки на полу: хореография, модерн, ОФП и заминка в конце.

Про папу-тренера

Он достаточно опытный спортсмен и тренер, который в спорте намного дольше меня. Честно говоря, я не понимаю, как он выдерживал такие нагрузки. В хоккее же еще и штангу нужно тягать и что-то подобное. Он передает свой опыт мне и говорит, что нужно делать, а что — не нужно. Но если папин совет идет вразрез с тем, что говорит тренер, я буду делать то, что скажет тренер.

Про финал «Гран-при»

Нужно просто чисто откатать и показывать свой максимум, чтобы зрители, тренеры и я были довольны.

Про планы на Новый год

Хочу сначала в Казань к родителям, а потом в родном Ижевске встретить Новый год. Обстановка уютнее, позитивными эмоциями заряжаешься.

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Про собаку

Масару живет в Москве вместе со мной, с бабушкой и с кошкой. Еще у меня две шиншиллы были, но теперь они в Ижевске.

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