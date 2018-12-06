Российские фигуристы вступают в борьбу за медали финала Гран-при в Канаде
ТАСС, 6 декабря. Финал
ТАСС, 6 декабря. Финал
Параллельно со взрослым финалом будет проходить и решающий старт среди юниоров. Россия в финале серии получила самое большое количество мест среди всех стран: на взрослом уровне российские фигуристы завоевали 10 путевок в финал из 24 возможных, на юниорском — 14. Больше всего россиян будет в женском одиночном турнире юниорок — лишь одна девушка (представительница Южной Кореи Ким Е Лим — прим. ТАСС) из шести в этих соревнованиях представляет другую страну.
Главной сенсацией серии
Приятно удивила российских любителей фигурного катания чемпионка мира и Европы, победительница финала
Без проблем добыла путевку в Ванкувер олимпийская чемпионка 2018 года, абсолютная мировая рекордсменка в женском катании и победительница прошлогоднего финала 16-летняя россиянка Алина Загитова. Фигуристка одержала победы на обоих этапах, в которых принимала участие (в Финляндии и в России — прим. ТАСС), а в ходе московского турнира ей удалось обновить собственный рекорд в короткой программе. Еще одной представительницей России в женском одиночном катании стала 16-летняя дебютантка серии Софья Самодурова (также тренируется у Мишина — прим. ТАСС), в активе которой серебро и бронза этапов
Соперницами россиянок в женском турнире будут японки Каори Сакамото (серебро и бронза этапов Гран-при), Сатоко Мияхара (золото и серебро) и Рика Кихира (два золота). Впервые с 2014 года в турнире одиночниц между собой будут соревноваться спортсменки только из двух стран, тогда в Барселоне россиянкам Туктамышевой, Елене Радионовой, Анне Погорилой и Юлии Липницкой противостояли американки Эшли Вагнер и Грэйси Голд.
В мужском одиночном турнире единственным представителем России будет 31-летний Сергей Воронов. В нынешнем сезоне он стал серебряным призером этапа
Противостоять Воронову в финале будут американец Натан Чен, японец Сёма Уно, чех Михал Бржезина, южнокореец Чха Чжун Хван и канадец Киган Мессинг. Изначально вместо канадского фигуриста в финале должен был выступить двукратный олимпийский чемпион и абсолютный мировой рекордсмен в мужском одиночном катании японец Юдзуру Ханю, победивший на двух этапах текущего сезона. Однако в ходе турнира в Москве он усугубил травму ноги и снялся с турнира.
Воронов в третий раз в карьере пробился в финал Гран- при. Его лучшим результатом в финале серии является третье место на турнире 2014 года. В нынешнем сезоне
Впервые с 2012 года Россию в состязаниях по танцам на льду представят несколько дуэтов. В последние годы данный соревновательный вид никак не мог покориться российским фигуристам, но с этого сезона все изменилось. Помогли улучшившиеся результаты россиян, а также снижение уровня конкуренции после того, как самые титулованные фигуристы в истории канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир решили пропустить сезон-2018/19. Кроме того, не смогли выступить на первом для себя этапе в сезоне французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, являвшиеся основными конкурентами Вирчу и Моир за звание сильнейшего танцевального дуэта,
В Ванкувере Россию представят дуэты Александра Степанова / Иван Букин (два золота на этапах Гран-при), Виктория Синицина / Никита Кацалапов (два серебра), а также Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (серебро и бронза). Ранее ни один из указанных дуэтов не принимал участие в финале серии.
Основными конкурентами россиян в финале будут американцы Мэддисон Хаббелл / Захари Донохью, в активе которых также два золота этапов серии текущего сезона. Выступят в Ванкувере итальянский дуэт Шарлен Гиньяр / Марко Фабри и американцы Кейтлин Гавайек /
В отсутствии завершивших карьеру олимпийских чемпионов немцев Алены Савченко и Бруно Массо самыми опасными соперниками российских пар станут французы Ванесса Джеймс и Морган Сипрэ, завоевавшие путевку в Ванкувер благодаря двум победам на этапах серии. Также в финале выступят китайцы Пэн Чэн / Цзинь Ян и итальянцы Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе.
Самая «российская» дисциплина в финале
Однако позднее на этапе Кубка России в
Ближайшей преследовательницей Щербаковой и Трусовой является другая ученица Тутберидзе — 15-летняя Алена Косторная, у которой есть преимущество в виде высоких оценок за компоненты. Спортсменка неоднократно в ходе тренировок исполняла аксель в три с половиной оборота, являющийся вторым по количеству баллов прыжком в женском катании, но в ходе соревнований данный элемент она ни разу не исполняла. Также в соревнованиях юниорок выступят россиянки Алена Канышева и Анастасия Тараканова, в мужском юниорском турнире Россию представит Петр Гуменник. В парном катании — Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Полина Костюкович / Дмитрий Ялин, Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов и Анастасия Полуянова / Дмитрий Сопот; в танцах на льду — Арина Ушакова / Максим Некрасов, Елизавета Худайбердиева / Никита Назаров и Софья Шевченко / Игорь Еременко.
Соревновательную программу финала