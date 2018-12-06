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10:09 (мск), источник: Р-Спорт

Туктамышева объяснила, почему снизила активность в соцсетях

ВАНКУВЕР, 6 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что снижение ее активности в социальных сетях связано с подготовкой к двум главным стартам текущего года.

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Источник: РИА "Новости"

Туктамышева выступит в Финале Гран-при, который пройдет 6—9 декабря в Ванкувере. Когда в Москве была ночь четверга, фигуристка провела первую тренировку на льду арены Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre в столице зимних Олимпийских игр 2010 года. Спортсменка в последнее время стала популярной в социальных сетях.

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«Да, чтобы не отвлекаться на социальные сети, я минимальный объем сейчас выкладываю в Instagram, в Twitter, — ответила Туктамышева на вопрос журналистов, с чем связано понижение ее активности в соцсетях. — Хочется подготовиться к двум важным стартам. В этом сезоне это Финал Гран-при и чемпионат России. Поэтому в социальных сетях необходимо лишь минимальное присутствие. Главное — спорт».

На вопрос о том, осознает ли спортсменка, что ее популярность резко выросла из-за активности в Twitter, она ответила так: «Да, понимаю, но все равно для меня важнее фигурное катание. Приходится жертвовать».

По словам Туктамышевой, первая тренировка в Ванкувере прошла неплохо. «Мы адаптировались, я неплохо откаталась. Прекрасная арена, хороший лед. Надеюсь на хорошее выступление завтра», — отметила она.

Фигуристка отметила, что в Ванкувере ее устроит итоговое призовое место. «Если я попаду на пьедестал, это будет уже хорошим результатом», — призналась Туктамышева.

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