Туктамышева объяснила, почему снизила активность в соцсетях

Источник: РИА "Новости"

Туктамышева выступит в Финале Гран-при, который пройдет 6—9 декабря в Ванкувере. Когда в Москве была ночь четверга, фигуристка провела первую тренировку на льду арены Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre в столице зимних Олимпийских игр 2010 года. Спортсменка в последнее время стала популярной в социальных сетях.

«Да, чтобы не отвлекаться на социальные сети, я минимальный объем сейчас выкладываю в Instagram, в Twitter, — ответила Туктамышева на вопрос журналистов, с чем связано понижение ее активности в соцсетях. — Хочется подготовиться к двум важным стартам. В этом сезоне это Финал Гран-при и чемпионат России. Поэтому в социальных сетях необходимо лишь минимальное присутствие. Главное — спорт».

На вопрос о том, осознает ли спортсменка, что ее популярность резко выросла из-за активности в Twitter, она ответила так: «Да, понимаю, но все равно для меня важнее фигурное катание. Приходится жертвовать».

По словам Туктамышевой, первая тренировка в Ванкувере прошла неплохо. «Мы адаптировались, я неплохо откаталась. Прекрасная арена, хороший лед. Надеюсь на хорошее выступление завтра», — отметила она.