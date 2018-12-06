Российская фигуристка будет выступать за Польшу

Ранее Куракова начала сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером, который также тренирует другую россиянку Евгению Медведеву.

В мае текущего года стало известно, что Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе после 11 лет совместной работы и переехала в Канаду.