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10:15 (мск), источник: Известия

Российская фигуристка будет выступать за Польшу

Российская фигуристка Екатерина Куракова будет выступать за Польшу.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Газета.ру», 16-летняя спортсменка получила соответсвующее разрешение.

Ранее Куракова начала сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером, который также тренирует другую россиянку Евгению Медведеву.

В мае текущего года стало известно, что Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе после 11 лет совместной работы и переехала в Канаду.

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