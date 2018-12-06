Собаки, медали и ультра-си: что объединяет учениц Тутберидзе
Обзор
Обзор
В Ванкувере пройдет финал
Мы узнали, что у них общего, кроме тренера и первой буквы имени.
После победы в Пхенчхане японцы подарили Загитовой щенка породы
За почти год, прошедший с момента ОИ-2018, Масару успел превратиться из щенка в слоника, пройти курс кинологической подготовки и стать рекламным лицом японской компании, производящей матрасы.
Что касается спорта, то Загитова продолжает столь сложный для себя сезон, не снижая планки. И хотя у нее нет абсолютной стабильности и случаются ошибки, самым главным завалом Алины остается прокат произвольной программы на постолимпийском чемпионате мира.
Но даже он принес ей 128,21 балла, а это неплохая оценка с учетом четырех дедакшенов (снятых штрафных баллов за 3 падения).
Александра Трусова — 14-летняя девчонка, которая владеет тремя четверными прыжками — тулупом, сальховом и лутцем. Такому набору позавидовал бы каждый первый российский одиночник.
Александра отличается бесстрашием и редким упорством, что, впрочем, для группы Тутберидзе совсем не редкость.
Четверной лутц — тройной риттбергер в каскаде на тренировке. Этот каскад не исполняет ни один мужчина!
Саша на все тренировки и соревнования берет с собой талисман — любимую собаку породы чихуахуа Тину.
Тина в КиКе (кисс энд край — уголок «слез и поцелуев») с Сашей и Сергеем Дудаковым:
Тина готова ехать на соревнования:
И Саша готова. Сашу вообще трудно представить не готовой, так уверенно и качественно она все делает.
Четверной тулуп с захода кантилевер (спираль в кораблике с глубоким приседом):
У Трусовой уже есть золото чемпионата мира среди юниоров и золото финала
Анна Щербакова в прошлом сезоне сломала ногу,
Зато теперь все стало на свои места — здоровая Анна, набравшая форму, исполняет четверной лутц сольно и в каскаде с тройным тулупом. Кроме того, Щербакова прыгает каскад из тройного лутца с тройным риттбергером, как Загитова.
Каскад четверной лутц — тройной тулуп на тренировке:
У Анны тоже есть собака, и не одна. В социальных сетях фигурирует большая белая собака добрейшего вида и красавец бернский зеннехунд.
Анна и Бони:
Бони и зеннехунд:
Алена Косторная не выполняет на соревнованиях элементы
Двойной аксель с заходом через ина бауэр (кораблик с прогибом в спине):
Что еще нужно знать о Косторной? Она набирает 70 баллов за короткую программу без одного элемента — акселя в 2.5 оборота, и это при ее пока юниорских оценках за компоненты (существует негласное правило потолка в компонентах для юниорок).
Косторная стала третьей на предолимпийском чемпионате России, опередив других талантливых юниорок и таких опытных спортсменок, как Елизавета Туктамышева, Елена Радионова, Станислава Константинова.
А еще Алена поддерживает своих одногруппниц в любви к собакам. У нее есть и чихуахуа Люся в модных нарядах, и чудный щенок неопределенной породы Юстен, который наверняка уже обогнал хозяйку по габаритам — последний его снимок в инстаграме Алены был почти год назад.
Люся:
Юстен:
Если не вдаваться в технические подробности, никогда не подумаешь, что эти обычные милые девочки пишут историю фигурного катания, и в Ванкувере будет начата очередная глава.
Ждем рекордов, медалей и счастливых улыбок.