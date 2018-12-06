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12:04 (мск), источник: Матч ТВ

Собаки, медали и ультра-си: что объединяет учениц Тутберидзе

Обзор дрим-тим российского фигурного катания.

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Источник: РИА "Новости"

В Ванкувере пройдет финал Гран-при по фигурному катанию, где выступят сразу четыре ученицы Этери Тутберидзе: во взрослых олимпийская чемпионка Алина Загитова, в юниорах — Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.

Мы узнали, что у них общего, кроме тренера и первой буквы имени.

Алина «Масару» Загитова

После победы в Пхенчхане японцы подарили Загитовой щенка породы акита-ину, о котором мечтала Алина. Щенка назвали Масару, что значит «победа».

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За почти год, прошедший с момента ОИ-2018, Масару успел превратиться из щенка в слоника, пройти курс кинологической подготовки и стать рекламным лицом японской компании, производящей матрасы.

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Что касается спорта, то Загитова продолжает столь сложный для себя сезон, не снижая планки. И хотя у нее нет абсолютной стабильности и случаются ошибки, самым главным завалом Алины остается прокат произвольной программы на постолимпийском чемпионате мира.

Но даже он принес ей 128,21 балла, а это неплохая оценка с учетом четырех дедакшенов (снятых штрафных баллов за 3 падения).

Александра «Бесстрашная» Трусова

Александра Трусова — 14-летняя девчонка, которая владеет тремя четверными прыжками — тулупом, сальховом и лутцем. Такому набору позавидовал бы каждый первый российский одиночник.

Александра отличается бесстрашием и редким упорством, что, впрочем, для группы Тутберидзе совсем не редкость.

Четверной лутц — тройной риттбергер в каскаде на тренировке. Этот каскад не исполняет ни один мужчина!

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Саша на все тренировки и соревнования берет с собой талисман — любимую собаку породы чихуахуа Тину.

Тина в КиКе (кисс энд край — уголок «слез и поцелуев») с Сашей и Сергеем Дудаковым:

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Тина готова ехать на соревнования:

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И Саша готова. Сашу вообще трудно представить не готовой, так уверенно и качественно она все делает.

Четверной тулуп с захода кантилевер (спираль в кораблике с глубоким приседом):

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У Трусовой уже есть золото чемпионата мира среди юниоров и золото финала Гран-при. Золото финала в Ванкувере красиво дополнило бы эту коллекцию.

Анна «Несломленная» Щербакова

Анна Щербакова в прошлом сезоне сломала ногу, из-за чего ее старт в юниорской серии Гран-при отложился на год. После долгого восстановления было первенство России среди юниоров, где Щербакова заняла лишь 13-е место.

Зато теперь все стало на свои места — здоровая Анна, набравшая форму, исполняет четверной лутц сольно и в каскаде с тройным тулупом. Кроме того, Щербакова прыгает каскад из тройного лутца с тройным риттбергером, как Загитова.

Каскад четверной лутц — тройной тулуп на тренировке:

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У Анны тоже есть собака, и не одна. В социальных сетях фигурирует большая белая собака добрейшего вида и красавец бернский зеннехунд.

Анна и Бони:

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Бони и зеннехунд:

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Алена «Княжна» Косторная

Алена Косторная не выполняет на соревнованиях элементы ультра-си, и по этому параметру на первый взгляд может выглядеть в собравшейся компании аутсайдером. Но у Алены есть запредельная для ее возраста и статуса компонентность — скольжение, чистота линий, культура жеста. Косторная — российский вариант Сатоко Мияхары. Только прыжки лучше.

Двойной аксель с заходом через ина бауэр (кораблик с прогибом в спине):

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Что еще нужно знать о Косторной? Она набирает 70 баллов за короткую программу без одного элемента — акселя в 2.5 оборота, и это при ее пока юниорских оценках за компоненты (существует негласное правило потолка в компонентах для юниорок).

Косторная стала третьей на предолимпийском чемпионате России, опередив других талантливых юниорок и таких опытных спортсменок, как Елизавета Туктамышева, Елена Радионова, Станислава Константинова.

А еще Алена поддерживает своих одногруппниц в любви к собакам. У нее есть и чихуахуа Люся в модных нарядах, и чудный щенок неопределенной породы Юстен, который наверняка уже обогнал хозяйку по габаритам — последний его снимок в инстаграме Алены был почти год назад.

Люся:

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Юстен:

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Если не вдаваться в технические подробности, никогда не подумаешь, что эти обычные милые девочки пишут историю фигурного катания, и в Ванкувере будет начата очередная глава.

Ждем рекордов, медалей и счастливых улыбок.

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