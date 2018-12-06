Алина, защищайся. Загитова может проиграть даже с чистым прокатом?

Источник: РИА "Новости"

Вот мы и добрались до первого из главных стартов сезона. С 7 по 9 декабря в Ванкувере пройдёт финал серии Гран-при. Большое фигурное катание после путешествия по Азии и Европе возвращается в Северную Америку, так что в ближайшие дни российским болельщикам опять придётся ложится глубокого за полночь и вставать ни свет ни заря. Зато ночное бдение точно не останется без награды: наши фигуристы впервые за четыре года выступят во всех четырёх дисциплинах и в трёх из них будут в числе основных фаворитов.

Особый интерес уже по традиции вызывают женские соревнования, где на этот раз состоится российско-японский междусобойчик. Действующая победительница Гран-при россиянка Алина Загитова в первую очередь будет конкурировать с японками Рикой Кихирой и Сатоко Мияхарой, и только затем с соотечественницами Елизаветой Туктамышевой и Софьей Самодуровой. Путь Загитовой в финал серии напоминал плавное движение лодки по течению. Но чтобы добраться до золотого берега в Ванкувере, нужно серьёзно поработать вёслами.

Сумеет ли олимпийская чемпионка уцелеть в канадском шторме? Или будет сметена ураганом Кихира?

Новый статус Загитовой

У Загитовой, как и положено мировым лидерам, в этом сезоне был максимально комфортный график этапов Гран-при. Оба турнира Алина провела в Европе, и ни в Хельсинки, ни в Москве не встретила сколь-нибудь серьёзной конкуренции. Откровенно слабый состав соперниц позволил ей уверенно выиграть финский этап, несмотря на существенные ошибки на каскадах, а на первом в карьере домашнем этапе в Москве переполненные трибуны увидели триумф Загитовой с мировым рекордом в короткой программе.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Ванкувер, Канада. 7—9 декабря

Состав сборной России

женщины: Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова;

мужчины: Сергей Воронов;

спортивные пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталия Забияко/Александр Энберт, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин;

танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро.

В финале Гран-при Алина попадёт из тепличных условий в жёсткую соревновательную среду. Естественно, выиграть в Канаде будет гораздо труднее, чем в Хельсинки или в Москве. И дело не только в соперницах. Загитова впервые приехала на крупные соревнования в ранге действующей чемпионки. Плюс предстоящий старт станет для неё первым в статусе лучшей спортсменки России. Из-за подготовки к финалу Алина не смогла присутствовать на церемонии награждения лауреатов национальной спортивной премии Минспорта РФ, а поблагодарила проголосовавших за неё болельщиков по видеосвязи. Событие, безусловно, приятное, но перед ключевыми соревнованиями важно на него правильно отреагировать, не расплескав эмоции.

Опытнейший тренерский штаб во главе с Этери Тутберидзе наверняка сделает всё, чтобы подвести свою звёздную подопечную к финалу Гран-при в оптимальном психологическом состоянии. В таком случае мы вправе ждать от Загитовой классных прокатов и высоких оценок. Интрига же кроется в том, что даже безошибочное выступление не гарантирует российской фигуристке первое место. Когда такое было?

Фактор Кихиры

Перед стартом Гран-при многие ждали, что основной соперницей Загитовой, как и в прошлом сезоне, будет Евгения Медведева. Однако перебравшаяся в Канаду двукратная чемпионка мира пока только ищут себя и даже не отобралась в финал серии. Зато как чёртик из табакерки выскочила японка Рика Кихира. Нет, высокий потенциал ровесницы Загитовой был виден ещё по юниоркам, но настолько громкого дебюта во взрослом катании от неё не ждали. Основным оружием миниатюрной азиатки является сложнейший тройной аксель, который она исполняет и в короткой, и дважды в произвольной. Пока избегать ошибок получается нечасто, зато единственный чистый прокат в сезоне принёс Кихире сумасшедшие 154,72 балла в произвольной. Столько в этом Гран-при не набирал никто, включая Загитову.

Фигурное катание

Расписание финала Гран-при в Ванкувере (время московское)

7 декабря

6:45. Мужчины. Короткая программа

8:00. Женщины. Короткая программа

8 декабря

6:05. Танцы на льду. Ритм-танец

7:20. Спортивные пары. Короткая программа

8:35. Мужчины. Произвольная программа

9 декабря

0:55. Женщины. Произвольная программа

6:00. Танцы на льду. Произвольный танец

7:20. Спортивные пары. Произвольная программа.

Тут надо оговориться, что потрясшие мир оценки Рика набрала на домашнем этапе в Хиросиме, где судьи не скупились на высокие баллы за компоненты. В Ванкувере ей в любом случае столько не поставят. Вообще слабо верится в то, что молодая японка на первом же крупном взрослом старте выдаст два безупречных проката со сложнейшими элементами. Если же это всё-таки произойдёт, то Загитова лишится права на помарку, и нас ждёт феерическая борьба на уровне мировых рекордов.

Но, скорее всего, Кихира не выдержит давления, и Загитовой будет достаточно обойтись без грубых ошибок, чтобы защитить титул.

Туктамышева лукавит

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На самом деле называть Рику единственной реальной соперницей Алины в борьбе за победу неправильно. Есть же ещё двукратная медалистка чемпионатов мира Сатоко Мияхара. 20-летняя фигуристка в этом сезоне выступает с гармоничными и цельными программами, а главное — демонстрирует стабильность. Да, по сложности прыжков она заметно уступает и Загитовой, и Кихире, но при ошибках оппоненток вполне может взлететь на вершину.

Среди российской троицы под условным вторым номером идёт Елизавета Туктамышева. Перед финалом Гран-при чемпионка мира 2015 года со свойственной ей иронией сообщила, что возьмёт в Ванкувере золото, только если ограбит ювелирный магазин. Но снижение активности в соцсетях и последующие комментарии фигуристки дают понять, что она лукавит. Уж как минимум на пьедестал финала Гран-при Лиза точно настроена, и эта цель не кажется недостижимой. Конечно, для этого нужно чисто прыгать тройной аксель и в целом кататься чисто.

Дополняют состав участниц финала россиянка Софья Самодурова и японка Каори Сакамото. Обеим будет трудно рассчитывать на место в тройке, но это женское катание, тем более претенденток на медали всего шесть. Самодурова, как и Туктамышева, занимается в группе Алексея Мишина. И наставник, и сама спортсменка говорят, что не собираются быть статистами и готовятся выдать максимум. Наверное, только с таким настроем и стоит ехать на главные соревнования в карьере.