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00:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Коляда лидирует после короткой программы в Загребе, Самарин — третий

Российский фигурист Михаил Коляда лидирует после короткой программы на международном турнире Golden Spin в Загребе.

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На втором месте американец Джейсон Браун, на третьем — россиянин Александр Самарин. Антон Шулепов после первого вида седьмой.

Коляда в короткой программе чисто исполнил каскад четверной тулуп + двойной тулуп, затем тройной лутц + тройной аксель. Самарин прыгнул каскад четверной лутц + тройной тулуп, но следующий запланированный четверной тулуп получился только тройным. В результате из-за повтора тройного тулупа Александру один элемент не был засчитан.

Golden Spin. Загреб (Хорватия)
Мужчины. Короткая программа

1. Михаил Коляда (Россия) — 97,04
2. Джейсон Браун (США) — 95,50
3. Александр Самарин (Россия) — 86,29…
7. Антон Шулепов (Россия) — 78,52.

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