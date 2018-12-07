Коляда лидирует после короткой программы в Загребе, Самарин — третий
Российский фигурист Михаил Коляда лидирует после короткой программы на международном турнире Golden Spin в Загребе.
Российский фигурист Михаил Коляда лидирует после короткой программы на международном турнире Golden Spin в Загребе.
На втором месте американец Джейсон Браун, на третьем — россиянин Александр Самарин. Антон Шулепов после первого вида седьмой.
Коляда в короткой программе чисто исполнил каскад четверной тулуп + двойной тулуп, затем тройной лутц + тройной аксель. Самарин прыгнул каскад четверной лутц + тройной тулуп, но следующий запланированный четверной тулуп получился только тройным. В результате
Golden Spin. Загреб (Хорватия)
Мужчины. Короткая программа
1. Михаил Коляда (Россия) — 97,04
2. Джейсон Браун (США) — 95,50
3. Александр Самарин (Россия) — 86,29…
7. Антон Шулепов (Россия) — 78,52.