Коляда лидирует после короткой программы в Загребе, Самарин — третий

На втором месте американец Джейсон Браун, на третьем — россиянин Александр Самарин. Антон Шулепов после первого вида седьмой.

Коляда в короткой программе чисто исполнил каскад четверной тулуп + двойной тулуп, затем тройной лутц + тройной аксель. Самарин прыгнул каскад четверной лутц + тройной тулуп, но следующий запланированный четверной тулуп получился только тройным. В результате из-за повтора тройного тулупа Александру один элемент не был засчитан.