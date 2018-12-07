Фигуристы Шевченко и Еременко лидируют в финале Гран-при в Канаде после ритм-танца среди юниоров
ВАНКУВЕР /Канада/, 7 декабря. /ТАСС/. Россияне София Шевченко и Игорь Еременко занимают первое место после
ВАНКУВЕР /Канада/, 7 декабря. /ТАСС/. Россияне София Шевченко и Игорь Еременко занимают первое место после
Второе и третье места также заняли российские дуэты — Арина Ушакова / Максим Некрасов (67,49) и Елизавета Худайбердиева / Никита Назаров (66,29).
На этапах
Произвольный танец пары покажут в ночь с пятницы на субботу.