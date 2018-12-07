Фигуристы Шевченко и Еременко лидируют в финале Гран-при в Канаде после ритм-танца среди юниоров

Второе и третье места также заняли российские дуэты — Арина Ушакова / Максим Некрасов (67,49) и Елизавета Худайбердиева / Никита Назаров (66,29).

На этапах Гран-при Шевченко и Еременко набрали 28 очков (золото и серебро) и квалифицировались в финал серии третьими вслед за дуэтами Ушакова/Некрасов и Худайбердиева/ Назаров — по 30 очков (два золота).