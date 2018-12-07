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09:26 (мск), источник: ТАСС

Гуменник идет третьим после короткой программы в финале Гран-при среди юниоров

ВАНКУВЕР /Канада/, 7 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник занимает третье место после короткой программы в финале Гран-при, проходящем в канадском Ванкувере. 16-летний фигурист набрал 76,16 балла.

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Лидирует после короткой программы американец Камден Пулкинен (80,31). На втором месте идет канадец Стефен Гоголев (78,82).

Гуменник одержал две победы на этапах Гран-при (в канадском Ричмонде и словенской Любляне) и набрал 30 баллов, квалифицировавшись в финал с наилучшим результатом.

Произвольную программу юноши покажут 8 декабря. Финал Гран-при среди юниоров продолжат выступления спортивных пар и соревнования в женском одиночном катании.

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