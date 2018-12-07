Гуменник идет третьим после короткой программы в финале Гран-при среди юниоров
ВАНКУВЕР /Канада/, 7 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник занимает третье место после короткой программы в финале
ВАНКУВЕР /Канада/, 7 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник занимает третье место после короткой программы в финале
Лидирует после короткой программы американец Камден Пулкинен (80,31). На втором месте идет канадец Стефен Гоголев (78,82).
Гуменник одержал две победы на этапах
Произвольную программу юноши покажут 8 декабря. Финал