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10:05 (мск), источник: ТАСС

Российская фигуристка Косторная идет первой после короткой программы в финале Гран-при

ВАНКУВЕР /Канада/, 7 декабря. /ТАСС/. Россиянка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Соревнования проходят в Ванкувере (Канада).

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Источник: РИА "Новости"

15-летняя спортсменка набрала 76,32 балла, показав свой лучший результат в сезоне.

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Второе и третье места тоже остались за представительницами России Александрой Трусовой (74,43) и Аленой Канышевой (68,66). Замыкает таблицу одна из фавориток турнира Анна Щербакова (56,26), совершившая несколько ошибок во время исполнения короткой программы. На пятой строчке расположилась россиянка Анастасия Тараканова (61,78), Ким Е Лим (62,51) из Южной Кореи идет четвертой.

Косторная во второй раз в карьере принимает участие в финальном этапе юниорского Гран-при. Годом ранее россиянка завоевала на турнире серебро, уступив чуть больше балла Трусовой.

Девушки завершали короткую программу у юниоров. Произвольный прокат спортсменок состоится 9 декабря.

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