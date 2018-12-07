Российская фигуристка Косторная идет первой после короткой программы в финале Гран-при

Второе и третье места тоже остались за представительницами России Александрой Трусовой (74,43) и Аленой Канышевой (68,66). Замыкает таблицу одна из фавориток турнира Анна Щербакова (56,26), совершившая несколько ошибок во время исполнения короткой программы. На пятой строчке расположилась россиянка Анастасия Тараканова (61,78), Ким Е Лим (62,51) из Южной Кореи идет четвертой.