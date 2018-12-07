Японская фигуристка Кихира побила мировой рекорд Загитовой в короткой программе

Предыдущий мировой рекорд принадлежал олимпийской чемпионке 2018 года 16-летней россиянке Алине Загитовой (80,78) и был установлен ей на этапе Гран-при в Москве в ноябре.

«Загитова в очень сильной форме, у нее большой отрыв, она звезда и ни с кем не соревнуется»