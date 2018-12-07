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09:00 (мск), источник: ТАСС

Японская фигуристка Кихира побила мировой рекорд Загитовой в короткой программе

ВАНКУВЕР /Канада/, 7 декабря. /ТАСС/. Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при в Ванкувере. 16-летняя спортсменка получила за свой прокат 82,51 балла.

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Источник: РИА "Новости"

Предыдущий мировой рекорд принадлежал олимпийской чемпионке 2018 года 16-летней россиянке Алине Загитовой (80,78) и был установлен ей на этапе Гран-при в Москве в ноябре.

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Загитова также выступает в финале Гран-при в Ванкувере.

Для Кихиры данный сезон является первым на взрослом уровне, она пробилась в финал Гран-при с победами на этапах в Японии и во Франции. Она является первой девушкой в истории фигурного катания, кому удалось исполнить каскад из тройного акселя и тройного тулупа на соревнованиях.

Мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов принадлежат Загитовой (158,80 и 238,43 балла соответственно).

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