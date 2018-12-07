Фигуристка Трусова довольна прокатом короткой программы в финале юниорского Гран-при
ВАНКУВЕР /Канада/, 7 декабря. /ТАСС/. Россиянка Александра Трусова в целом довольна своим выступлением в короткой программе в финале
ВАНКУВЕР /Канада/, 7 декабря. /ТАСС/. Россиянка Александра Трусова в целом довольна своим выступлением в короткой программе в финале
14-летняя спортсменка заняла второе место, набрав 74,43 балла. Лидирует другая россиянка Алена Косторная (76,32). Третье место у еще одной представительницы России Алены Канышевой (68,66).
«В целом я довольна прокатом, были маленькие недочеты, и я буду над ними работать, — сказала Трусова. — Я не думала о том, что выиграла в прошлом году, думала только про чистый прокат».
Трусова во второй раз в карьере принимает участие в финальном этапе юниорского
Произвольный прокат спортсменок состоится 9 декабря.