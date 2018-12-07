Загитова считает, что волнение помешало ей в короткой программе финала Гран-при

Короткую программу в рамках финала серии женщины представили в пятницу утром.
16-летняя Загитова по итогам проката занимает второе место, набрав 77,93 балла, лидирует ее ровесница японка Рика Кихира (82,51).
«Думаю, дело в нервах, это идет от головы, — сказала Загитова. — Проблема во всех этих мыслях. Но необходимо все равно выходить на лед и делать свою программу».
Загитова проводит свой второй сезон на взрослом уровне, в сезоне-2017/18 она, помимо золота Олимпиады в Пхёнчхане, выиграла чемпионат Европы, финал Гран-при и чемпионат России. Произвольную программу на соревнованиях в Ванкувере женщины покажут в ночь на 9 декабря.