Фигуристка Кихира удивлена своему мировому рекорду в короткой программе в финале Гран-при

Короткую программу в рамках финала серии женщины представили в пятницу утром. 16-летняя Кихира, для которой данный сезон является первым на взрослом уровне, показала результат 82,51 балла, предыдущий мировой рекорд принадлежал ее ровеснице олимпийской чемпионке 2018 года россиянке Алине Загитовой (80,78).

Кихира пробилась в финал Гран-при с победами на этапах в Японии и во Франции. Она является первой девушкой в истории фигурного катания, кому удалось исполнить каскад из тройного акселя и тройного тулупа на соревнованиях. В нынешнем сезоне программы Кихиры обладают наибольшей базовой стоимостью в технической части из-за присутствия в них тройного акселя (по одному — в короткой и произвольной программах), а также каскада тройной аксель + тройной тулуп (в произвольной).