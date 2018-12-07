Туктамышева не расстраивается из-за третьего места в короткой программе в финале Гран-при

«Мое выступление сегодня нельзя назвать удачным, так как я не смогла чисто исполнить тройной аксель — был недокрут, и вообще аксель был опасный, рада, что смогла его вытащить и откатать короткую программу без падений. В целом прокат неплохой, были исполнены все прыжки. Была немножко зажата, потому что была не очень свежей. Не сильно расстраиваюсь — я понимаю, что сделала все, что могла; при этом можно было [выступить] лучше», — сказала Туктамышева.