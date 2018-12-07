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14:56 (мск), источник: Советский спорт

Наталья Бестемьянова: Родилась новая звезда — Кихира, о противостоянии Медведевой и Загитовой скоро забудем

Олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира по фигурному катанию Наталья Бестемьянова о короткой программе у женщин на финале Гран-при.

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Источник: РИА "Новости"

— Сегодня нужно говорить о рождении новой звезды. Это Рика Кихира. С ней будет бороться на равных уже следующее поколение девочек, которое сейчас катается в юниорках. Скоро разговоры о противостоянии Загитовой и Медведевой можно будет завершать. На первые роли выходит Кихира.

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