Загитова отказалась отвечать на вопрос о победившей ее японке

Загитова заявила, что показать максимум ей не позволила зажатость. «Что могу сказать о Рике (японская фигуристка Рика Кихира, — прим. “Ленты.ру”)? Можно не отвечать на вопрос? Могли ли повлиять оценки Рики на мое выступление? Я пытаюсь не смотреть прокаты девочек, выступающих передо мной», — отметила россиянка.