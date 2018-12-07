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13:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Загитова отказалась отвечать на вопрос о победившей ее японке

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала прокат в короткой программе в финале Гран-при в Ванкувере. Пресс-конференция с участием спортсменки опубликована в YouTube-канале турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Загитова заявила, что показать максимум ей не позволила зажатость. «Что могу сказать о Рике (японская фигуристка Рика Кихира, — прим. “Ленты.ру”)? Можно не отвечать на вопрос? Могли ли повлиять оценки Рики на мое выступление? Я пытаюсь не смотреть прокаты девочек, выступающих передо мной», — отметила россиянка.

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Загитова заняла второе место по итогам короткой программы. Кихира стала победительницей и установила новый мировой рекорд, набрав за прокат 82,51 балла. Предыдущий рекорд принадлежал Загитовой — ей удалось показать высокий результат в короткой программе на этапе Гран-при в Москве.

Женщины представят произвольную программу в рамках финала Гран-при 9 декабря.

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