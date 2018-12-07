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13:24 (мск), источник: Sports.kz

Аким Алматы назвал виновных в убийстве Дениса Тена

Аким Алматы Баурыжан Байбек высказался об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена.

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После завершения брифинга в Астане корреспондент Bestnews.kz задал акиму вопрос: «Чья вина в произошедшей трагедии с Денисом Теном?».

«Трагедия — это проблема убийц», — ответил Бауыржан Байбек.

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19 июля 2018 года в центре Алматы Денис был ранен автоворами, пытавшихся украсть зеркала с его автомобиля.

Денис получил ножевое ранение в бедро, потерял три литра крови, позже он скончался.

Денису было всего 25 лет.

Напомним, на днях суд Алматы продлил на 15 суток сроки содержания под стражей трем подозреваемым по делу об убийстве Дениса Тена.

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