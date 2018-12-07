Аким Алматы назвал виновных в убийстве Дениса Тена

После завершения брифинга в Астане корреспондент Bestnews.kz задал акиму вопрос: «Чья вина в произошедшей трагедии с Денисом Теном?».

«Трагедия — это проблема убийц», — ответил Бауыржан Байбек.

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19 июля 2018 года в центре Алматы Денис был ранен автоворами, пытавшихся украсть зеркала с его автомобиля.

Денис получил ножевое ранение в бедро, потерял три литра крови, позже он скончался.

Денису было всего 25 лет.