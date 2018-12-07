«Чуть не проспала финал»: почему проиграла Загитова
Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла второе место в короткой программе финала
Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла второе место в короткой программе финала
Теперь официально: Алине Загитовой недостаточно идеального проката для того, чтобы победить японку Рику Кихиру. В принципе об этом можно было говорить и до первой очной встречи двух сильнейших фигуристок мира прямо сейчас (обе выиграли по два этапа Гран-при), поскольку по базовой сложности программ японка изначально превосходит россиянку благодаря сложнейшему акселю в три с половиной оборота.
Однако крылась надежда на огромное преимущество Загитовой в компонентах — в этом субъективном виде оценки олимпийская чемпионка в начале сезона намного обгоняла (хоть и заочно) только дебютировавшую на взрослом уровне Кихиру. Разница составляла около пяти баллов: к примеру, на этапах
Однако к финалу турнира Кихира уже успела заработать себе авторитет двумя золотыми медалями на этапах, и при чистом тройном акселе в ее исполнении судьи не стали опускать ее вниз по компонентам.
Загитова получила вторую оценку в 35,83, а японка — 35,15. У олимпийской чемпионки больше нет преимущества и по этому показателю.
Учитывая, что баллы за технику у Алины в короткой программе были близки к идеальным (судьи даже не стали снижать оценку за возможный недокрут на риттбергере), а она все равно уступила Кихире 4,5 пункта, становится очевидным, что теперь россиянке нужно надеяться на ошибки соперницы — другого шанса обойти ее, к сожалению, нет.
Я немного перенервничала, кажется. Ноги были ватными. Я пыталась собраться, и тренеры мне помогали, но показала не самый идеальный свой прокат.
После проката Загитова рассказала, что чувствовала себя отнюдь не так уверенно, как показалось зрителям:
«Я немного перенервничала, кажется. Ноги были ватными. Я пыталась собраться, и тренеры мне помогали, но показала не самый идеальный свой прокат. Думаю, дело в нервах. Эти проблемы идут от головы. Я знала, что в финале
Олимпийская чемпионка призналась, что сложная программа Кихиры оказала на нее определенное давление:
«Понимала, что Рика с тройным акселем будет очень высоко, поэтому эти мысли немного пощекотали мне нервы. Но также я осознаю, что, если выступаю идеально, то могу бороться даже с такими фигуристками».
Я проснулась за три минуты до отправления автобуса, который уже уезжал на соревнования.
Также Загитова рассказала о небольшом
«Я проснулась за три минуты до отправления автобуса, который уже уезжал на соревнования. После утренней тренировки я пришла, поспала
Кихира, выигравшая короткую программу финала с мировым рекордом, заявила, что не ожидала такого результата:
«Когда я выходила на лед, то не думала о том, что это финал
Третье место после короткой программы занимает россиянка Елизавета Туктамышева, которая, как и Кихира, владеет тройным акселем, однако в Ванкувере не смогла его исполнить идеально, допустив недокрут.
В середине программы я также немного потерялась. Почему? Ну, такой вот человек. Раз — и вышла из колеи.
«На этапах
Тем не менее Туктамышева пообещала, что в произвольной программе от нее стоит ждать сюрпризов — она добавила тройной флип, и теперь готова показать «самый сложный прокат в карьере».
Еще одна российская фигуристка Софья Самодурова, занимающая по итогам короткой программы пятое место, не допустила серьезных ошибок, однако техническая база не позволила ей на равных конкурировать с другими спортменками.
«Я довольна своим прокатом, хорошо, что я смогла собраться и сделать все элементы. Мне не очень понравился только заклон,
Оценки женщин за короткую программу:
1. Рика Кихира (Япония) — 82,51 (мировой рекорд)
2. Алина Загитова (Россия) — 77,93
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 70,65
4. Каори Сакамото (Япония) — 70,23
5. Софья Самодурова (Россия) — 68,24
6. Сатоко Мияхара (Япония) — 67,52.
Антон Борисов