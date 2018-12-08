Коляда стал вторым на турнире Golden Spin в Загребе, Самарин — третьим

Коляда, лидировавший после короткой программы, за произвольный прокат получил вторые оценки дня, уступив более 10 баллов американцу Джейсону Брауну, который в итоге обошёл россиянина и по сумме двух выступлений. Третьим как в короткой, так и в произвольной программе стал ещё один российский фигурист Александр Самарин.