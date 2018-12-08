Коляда стал вторым на турнире Golden Spin в Загребе, Самарин — третьим
Российский фигурист Михаил Коляда занял второе место на турнире серии «челленджер» Golden Spin, который проходит в Загребе (Хорватия).
Российский фигурист Михаил Коляда занял второе место на турнире серии «челленджер» Golden Spin, который проходит в Загребе (Хорватия).
Коляда, лидировавший после короткой программы, за произвольный прокат получил вторые оценки дня, уступив более 10 баллов американцу Джейсону Брауну, который в итоге обошёл россиянина и по сумме двух выступлений. Третьим как в короткой, так и в произвольной программе стал ещё один российский фигурист Александр Самарин.
Третий российский участник Антон Шулепов завершил турнир на 7-м месте.
Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Golden Spin. Загреб, Хорватия
Мужчины
1. Джейсон Браун (США) — 263,42.
2. Михаил Коляда (Россия) — 253,14.
3. Александр Самарин (Россия) — 237,84…
7. Антон Шулепов (Россия) — 225,82.