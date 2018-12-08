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09:59 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Шевченко и Еременко выиграли финал Гран-при среди юниоров в танцах на льду

ВАНКУВЕР /Канада/, 8 декабря. /ТАСС/. Россияне София Шевченко и Игорь Еременко заняли первое место по итогам соревнований танцевальных дуэтов в финале серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Ванкувере. Спортсмены набрали 170,66 балла по сумме ритм-танца и произвольного проката.

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Источник: РИА "Новости"

Шевченко и Еременко всего на 0,01 балла опередили другой российский дуэт — Арина Ушакова / Максим Некрасов (170,65). Тройку сильнейших замкнули россияне Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров (164,54).

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После ритм-танца победители турнира шли на первом месте, опережая Ушакову и Некрасова на 0,24 балла. В произвольном танце последние выиграли, набрав 103,16 балла. Однако Шевченко и Еременко показали свой лучший результат сезона (102,93), что позволило им сохранить первую строчку.

В прошлом году победителями соревнований в танцах на льду стали Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, которые в текущем сезоне выступают на взрослом уровне. Шевченко и Еременко были четвертыми, Ушакова и Некрасов — пятыми. Замкнул тогда тройку дуэт Софья Полищук / Александр Вахнов.

Финал Гран-при завершится 9 декабря.

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