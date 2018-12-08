Фигуристы Шевченко и Еременко выиграли финал Гран-при среди юниоров в танцах на льду
ВАНКУВЕР /Канада/, 8 декабря. /ТАСС/. Россияне София Шевченко и Игорь Еременко заняли первое место по итогам соревнований танцевальных дуэтов в финале серии
ВАНКУВЕР /Канада/, 8 декабря. /ТАСС/. Россияне София Шевченко и Игорь Еременко заняли первое место по итогам соревнований танцевальных дуэтов в финале серии
Шевченко и Еременко всего на 0,01 балла опередили другой российский дуэт — Арина Ушакова / Максим Некрасов (170,65). Тройку сильнейших замкнули россияне Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров (164,54).
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В прошлом году победителями соревнований в танцах на льду стали Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, которые в текущем сезоне выступают на взрослом уровне. Шевченко и Еременко были четвертыми, Ушакова и Некрасов — пятыми. Замкнул тогда тройку дуэт Софья Полищук / Александр Вахнов.
Финал