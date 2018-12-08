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06:14 (мск), источник: РИА Новости

Шевченко и Еременко победили в Финале юниорского ГП в танцах на льду

ВАНКУВЕР, 8 дек — РИА Новости. Российская танцевальная пара Софья Шевченко и Игорь Еременко победила в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в канадском Ванкувере.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу участники представили произвольную программу. Шевченко и Еременко получили за свой прокат 102,93 балла. По сумме двух программ российская пара набрала 170,66 балла и заняла итоговое первое место.

Всего одну сотую балла победителям уступил еще один российский дуэт Арина Ушакова/Максим Некрасов, который показал лучший результат в произвольной программе — 103,16 (по сумме двух прокатов — 170,65).

Тройку сильнейших в Финале юниорского Гран-при замкнули российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров (164,54).

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