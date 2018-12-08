Шевченко и Еременко победили в Финале юниорского ГП в танцах на льду
ВАНКУВЕР, 8 дек — РИА Новости. Российская танцевальная пара Софья Шевченко и Игорь Еременко победила в Финале юниорского
ВАНКУВЕР, 8 дек — РИА Новости. Российская танцевальная пара Софья Шевченко и Игорь Еременко победила в Финале юниорского
В пятницу участники представили произвольную программу. Шевченко и Еременко получили за свой прокат 102,93 балла. По сумме двух программ российская пара набрала 170,66 балла и заняла итоговое первое место.
Всего одну сотую балла победителям уступил еще один российский дуэт Арина Ушакова/Максим Некрасов, который показал лучший результат в произвольной программе — 103,16 (по сумме двух прокатов — 170,65).
Тройку сильнейших в Финале юниорского