Гуменник стал вторым в финале Гран-при среди юниоров в Канаде

Победителем стал 13-летний канадец Стефен Гоголев (233,58). Замкнул тройку японец Коширо Шимада (214,38). Победитель короткой программы американец Камден Пулкинен совершил несколько падений во время произвольного проката и занял итоговое пятое место.

Гуменник в первый раз участвовал в финале Гран-при. На этапах серии он одержал две победы (в канадском Ричмонде и словенской Любляне) и набрал 30 баллов, квалифицировавшись в финал с наилучшим результатом.