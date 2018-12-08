Гуменник стал вторым в финале Гран-при среди юниоров в Канаде
ВАНКУВЕР /Канада/, 8 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник занял второе место по итогам соревнований среди юношей в финале
ВАНКУВЕР /Канада/, 8 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник занял второе место по итогам соревнований среди юношей в финале
Победителем стал 13-летний канадец Стефен Гоголев (233,58). Замкнул тройку японец Коширо Шимада (214,38). Победитель короткой программы американец Камден Пулкинен совершил несколько падений во время произвольного проката и занял итоговое пятое место.
Гуменник в первый раз участвовал в финале
Финал