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10:39 (мск), источник: ТАСС

Синицина и Кацалапов идут третьими после ритм-танца в финале Гран-при в Канаде

ВАНКУВЕР /Канада/, 8 декабря. /ТАСС/. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают третье место в танцах на льду в финале Гран-при по фигурному катанию, проходящем в канадском Ванкувере.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмены за прокат получили от судей 77,33 балла. Лидируют американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью, в активе которых 80,53 балла. Вторым идет итальянский дуэт Шарлен Гиньяр / Марко Фабри (78,30). Две другие российские танцевальные пары — Александра Степанова / Иван Букин (77,20) и Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (72,98) — располагаются на четвертой и пятой строчках соответственно.

Замкнули таблицу американцы Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер (71,33). Ранее ни один из российских дуэтов не принимал участие в финале серии Гран-при.

Произвольную программу фигуристы покажут в воскресенье. Финал серии Гран-при завершится 9 декабря.

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