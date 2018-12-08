Синицина и Кацалапов идут третьими после ритм-танца в финале Гран-при в Канаде
ВАНКУВЕР /Канада/, 8 декабря. /ТАСС/. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают третье место в танцах на льду в финале
ВАНКУВЕР /Канада/, 8 декабря. /ТАСС/. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают третье место в танцах на льду в финале
Спортсмены за прокат получили от судей 77,33 балла. Лидируют американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью, в активе которых 80,53 балла. Вторым идет итальянский дуэт Шарлен Гиньяр / Марко Фабри (78,30). Две другие российские танцевальные пары — Александра Степанова / Иван Букин (77,20) и Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (72,98) — располагаются на четвертой и пятой строчках соответственно.
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