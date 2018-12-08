Забияко и Энберт идут вторыми после короткой программы финала Гран-при в парном катании
ВАНКУВЕР /Канада/, 8 декабря. /ТАСС/. Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт занимают второе место после короткой программы в финале
ВАНКУВЕР /Канада/, 8 декабря. /ТАСС/. Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт занимают второе место после короткой программы в финале
Еще одна российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов идет на третьем месте, набрав 74,04 балла.
Лидируют китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (75,69).
Произвольную программу пары представят утром 9 декабря.