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13:10 (мск), источник: Газета.Ру

Американский заговор в Канаде: надежда только на Загитову

В канадском Ванкувере был разыгран первый комплект наград финала Гран-при по фигурному катанию среди взрослых. Победителем в мужском одиночном катании второй год стал американец Нэйтан Чен, а единственный представитель России Сергей Воронов финишировал последним.

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Источник: Reuters

Российский фигурист Сергей Воронов финишировал последним в показательной программе финала Гран-при, который проходит в канадском Ванкувере. 31-летний россиянин показал шестой результат (143.48 балла).

Свой номер, который ему ставил трагически погибший казахстанский фигурист Денис Тен, Воронов исполнил откровенно плохо. Вместо комбинации четверной тулуп + тройной тулуп россиянин исполнил только четверной + двойной, плюс ко всему неуверенно приземлился. Чисто прыгнул Воронов только четверной риттбергер, комбинацию тройной лутц + двойной тулуп и тройной сальхов, а на тройном акселе и вовсе едва не упал, запнувшись прямо перед судейскими столиками.

Уже во время выступления Сергея стало ясно, что Россия может не рассчитывать на медаль.

А оценки Воронову лишний раз это только подтвердили — по сумме короткой и произвольной программ россиянин набрал лишь 226.44 балла.

Первое место в финале Гран-при второй год подряд забрал представитель США Нэйтан Чен, набравший в произвольной программе 189.43 балла. Удивительно, но при двух грубейших ошибках (он получил минусы на четверном флипе и тулупе), которые закончились падениями, американец получил за технику 101.79 — самая высокая оценка за соревновательный день.

Конкуренцию Чену вполне мог составить японец Сома Уно. Номер у него был выигрышный — «Лунная соната», очень трогательно и нежно. Нужно было только не ошибаться. Но просто катастрофический минус Уно заработал на четверном сальхове, который, по сути, решил судьбу медалей. Как итог — 275.10 по сумме двух программ и серебро второй год подряд.

Бронзу среди мужчин-одиночников завоевал воспитанник Брайана Орсера Чха Джун Хван из Южной Кореи (263.49).

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Четвертым стал чешский фигурист Михал Бржезина (255.26), показавший самый яркий и динамичный номер. В качестве музыкального сопровождения он использовал трек AC/DC. Пятое место занял Киган Мессинг из Канады (236.05).

Фигурное катание. Финал Гран-при. Ванкувер, Канада
Мужчины

1. Нэйтан Чен (США) — 282,42.
2. Сома Уно (Япония) — 275,10.
3. Чха Джун Хван (Южная Корея) — 263,49.
4. Михал Бржезина (Чехия) — 255,26.
5. Киган Мессинг (Канада) — 236,05.
6. Сергей Воронов (Россия) — 226,44.

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Помимо мужчин-одиночников на лед с короткой программой вышли представители танцев на льду. Под флагом России выступили сразу три пары — Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. Не удалось отечественным спортсменам порадовать и в этой категории: только второе, третье и четвертое места соответственно. Кацалапов и Синицына открывали программу и показали достаточно сильное выступление, получив занижение уровня только на поддержке (как итог — 77.33 балла).

Больше удивило решение судей по номеру Степановой и Букина — занижение уровня танго аж до базового (77.20).

Странность, которая еще долго будет обсуждаться в прессе. Зато не поскупились судьи на оценку американской паре Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) — 80.53 балла. На второе место поставили Шарлен Гиньяр и Марко Фабри из Италии, которые тренируются у российского тренера Нины Мозер. Загорски и Гурейро, ставшие пятыми, набрали 72.98 балла, чем могут вполне гордиться.

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) — 80,53
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 78,30
3. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 77,33
4. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 77,20
5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 72,98
6. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер (США) — 71,33.

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Также короткую программу показали спортивные пары, среди которые были и совсем молодые россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Для действующих чемпионов мира среди юниоров финал Гран-при стал дебютным соревнованием на взрослым уровне, из-за чего, к сожалению, фигуристы перенервничали.

Прыгнули тройной тулуп с минуса, а на выбросе Дарья не удержалась и упала. Оценки соответствующие — 61.24 балла. Очень была расстроена Павлюченко во время объявления баллов, но, как принято считать, больше 60 — это уже неплохо, тем более для дебюта.

Совсем невзрачное выступление показали лидеры российского катания — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Завалили фирменный тройной тулуп, из-за чего заработали только 74.04 балла и третье место. Другая российская пара Наталья Забияко/Александр Энберт получила от судей 75.18 и разместилась на втором месте, уступив только китайскому дуэту Чэн Пэн/Цзинь Ян (75.69).

Пары. Короткая программа

1. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) — 75,69
2. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 75,18
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 74,04

6. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 61,24.

По-настоящему триумфально 8 декабря смогли выступить только отечественные юниоры.

В финале среди танцевальных пар весь пьедестал заняли россияне Софья Шевченко и Игорь Еременко, Арина Ушакова и Максим Некрасов, а также Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров. Интересно, что Шевченко и Еременко опередили своих ближайших преследователей на какую-то сотую балла. Реакция у ребят была неповторимой.

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Финал юниорского Гран-при 
Танцевальные пары. Произвольная программа

1. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 170,66.
2. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) — 170,65.
3. Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (Россия) — 164,54.
4. Марджори Лажо/Захари Лага (Канада) — 164,51.
5. Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) — 158,47.
6. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) — 148,76.

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Финал Гран-при проходил с 7 до 9 декабря в Ванкувере. Следующий комплект наград разыграют женщины-одиночницы, где от России выступают Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Девушки покажут произвольные программы в ночь с 8 на 9 декабря, начало — в 00:55 по московскому времени.

Антон Борисов

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