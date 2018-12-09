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02:05 (мск), источник: РИА Новости

Кихира победила в Финале Гран-при в Ванкувере, Загитова — вторая

ВАНКУВЕР, 9 дек — РИА Новости. Японка Рика Кихира победила в Финале Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере, россиянка Алина Загитова стала второй.

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Источник: РИА Новости

Кихира, ранее обновившая мировой рекорд в короткой программе, в субботу получила за прокат произвольной программы 150,61 балла. В сумме японка набрала 233,12 балла и заняла итоговое первое место.

Загитова в произвольной программе набрала 148,60 балла, в сумме в активе россиянки стало 226,53 балла и второе место. Замкнула тройку лучших еще одна россиянка Елизавета Туктамышева, получившая за два проката 215,32 балла.

На пятом месте завершила соревнования россиянка Софья Самодурова, набравшая суммарно 204,33 балла.

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