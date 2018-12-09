Кихира победила в Финале Гран-при в Ванкувере, Загитова — вторая

Кихира, ранее обновившая мировой рекорд в короткой программе, в субботу получила за прокат произвольной программы 150,61 балла. В сумме японка набрала 233,12 балла и заняла итоговое первое место.

Загитова в произвольной программе набрала 148,60 балла, в сумме в активе россиянки стало 226,53 балла и второе место. Замкнула тройку лучших еще одна россиянка Елизавета Туктамышева, получившая за два проката 215,32 балла.