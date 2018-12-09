Загитова о Финале Гран-при: Надо справляться с волнением

Источник: РИА "Новости"

Загитова набрала 226,53 балла по итогам обеих программ в Финале Гран-при, проходящем в Ванкувере, и заняла итоговое второе место. Победу одержала японка Рика Кихира (233,12).

«Было такое, да, — ответила Загитова на вопрос журналистов о волнении. — Но нужно справляться с этим. Надо еще разбираться с этим. Надо делать всё на максимуме».

Загитова сорвала второй тройной тулуп в каскаде с тройным лутцем. «Я не очень хорошо приземлилась с лутца и попыталась вытащить тройной тулуп. Но в один момент у меня что-то щелкнуло, и…», — добавила спортсменка.