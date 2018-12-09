Туктамышева: До старта Финала Гран-при понимала, что максимум буду третьей

Источник: РИА "Новости"

Туктамышева набрала в сумме 215,32 балла и завоевала бронзу в Финале Гран-при, проходящем в Ванкувере. Первое и второе места заняли японка Рика Кихира и россиянка Алина Загитова.

«Публика здесь хорошая, чувствуется поддержка. Хорошее получилось выступление у меня, поэтому я рада и, конечно, зажигала в конце, как я умею это делать», — сказала Туктамышева журналистам.