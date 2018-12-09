Туктамышева: До старта Финала Гран-при понимала, что максимум буду третьей

Туктамышева набрала в сумме 215,32 балла и завоевала бронзу в Финале Гран-при, проходящем в Ванкувере. Первое и второе места заняли японка Рика Кихира и россиянка Алина Загитова.
«Публика здесь хорошая, чувствуется поддержка. Хорошее получилось выступление у меня, поэтому я рада и, конечно, зажигала в конце, как я умею это делать», — сказала Туктамышева журналистам.
Российская фигуристка отметила, что ее задача в Финале Гран-при оказалась выполненной. «Да, я выполнила задачу, единственное — надо наладить (тройной) аксель, — добавила Туктамышева. — Я сразу понимала, что при удачном раскладе займу третье место. Я очень довольна, потому что конкуренция была очень сильной, и занять третье место среди лучших — это тоже достойно».