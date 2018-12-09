Японка Загитовой не по зубам. Даже с грубыми ошибками

Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова входила в этот сезон в статусе абсолютного фаворита, который ещё в сентябре подтвердила блестящими прокатами в Оберстдорфе. А вот место её главной соперницы в силу целого ряда причин оказалось вакантным. По ходу Гран-при в этом контексте всё чаще стало звучать имя Рики Кихиры.



Высочайшая сложность программ и очевидная симпатия судей и вправду давали японке шанс, но только при условии двух чистых прокатов. А этого у неё не было ни в Хиросиме, ни в Гренобле. Так что прогнозы бескомпромиссной битвы двух лидеров были похожи скорее на попытку подогреть интерес к соревнованиям и раздуть слабый костерок интриги.

Но короткая программа финала Гран-при в Ванкувере изменила всё.

Японский вызов Загитовой

Источник: РИА "Новости"

Дело не в том, что Загитова проиграла, ведь она и год назад после первой части финала серии была второй. К тому же в способности Кихиры показать классный прокат никто не сомневался. Дело в катании самой Загитовой. Она явно находилась не в своей тарелке, причём не из-за сногсшибательного результата соперницы (выступление Рики Алина не видела и о её мировом рекорде не знала), а из-за внутренних переживаний. Да и сама олимпийская чемпионка подчеркнула, что её катание не было идеальным. Говорить, что Загитова сделала всё, что могла — значит признать её бессилие перед Кихирой. А никакого бессилия нет и в помине.

При совершенном катании Алина по-прежнему лучше феноменальной японки. И в произвольной программе от неё требовалось это доказать.

Отставание в 4,58 балла позволяло Загитовой рассчитывать на победу лишь при ошибках Кихиры, но на кону перед произвольной программой стояло даже больше, чем титул чемпионки Гран-при.



Нашей спортсменке бросили вызов, и на него необходимо было ответить. Чтобы другим неповадно было.

Самодурова восхищает стабильностью

Загитова получила четвёртый стартовый номер в произвольной программе, перед Елизаветой Туктамышевой и закрывающей соревнования Рикой Кихирой. А первой, как и в короткой программе, выступила третья российская представительница в финале Гран-при Софья Самодурова. Ученица Алексея Мишина вновь справилась с волнением, откаталась без ошибок и улучшила собственный лучший результат сезона почти на два балла.

На контрасте с энергичной и зажигательной программой Самодуровой выступление Сатоко Мияхары смотрелось ещё лиричнее и трогательнее. Японка заворожила публику идеальным попаданием в образ, но техническая составляющая отставала от артистической. Сатоко уступила Соне как в произвольной программе, так и по сумме. Ещё одна фигуристка из Страны восходящего солнца Каори Сакамото упала с двойного лутца в каскаде, но даже эта неприятность не помешала ей превзойти Самодурову. Однако основные претендентки на пьедестал выступали во второй половине произвольной программы.

Загитова ошиблась в лучшем прокате

Алина Загитова ещё за несколько мгновений до начала программы выглядела предельно собранной и даже напряжённой, но буквально с первыми звуками музыки Бизе перед зрителями предстала самая настоящая Кармен. Такой экспрессивной, эмоциональной и страстной Загитова в этом сезоне ещё не была. Это отметили и судьи, поставившие Алине высокие баллы за компоненты. К сожалению, в технической части она недобрала около четырёх баллов из-за сорванного тройного тулупа в каскаде с тройным лутцем. Вместо трёх оборотов получился только один. Надежды на победу здесь и сейчас таяли, но в целом прокат Загитовой оставил самые приятные эмоции.

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Кихира упала, но победила

Источник: РИА "Новости"

Последняя российская участница финала Елизавета Туктамышева начала уже по традиции с тройного акселя. Исполнить его безупречно вновь не удалось, но даже с помаркой на выезде сложнейший прыжок принёс ей хорошие баллы. Дальше было только лучше. Лиза, как и обещала, сделала все существующие прыжки в три оборота, а под конец завела зал своей безумной энергией. По технике чемпионка мира обошла Загитову на два с лишним баллом, но по компонентам проиграла ещё больше. Тем не менее, перед прокатом Кихиры россиянки гарантировали себе как минимум второе и третье места. Надеяться на большее можно было только при откровенном провале японки.

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Кихира сразу же упала с тройного акселя и осталась без каскада, но тут же прицепила к недокрученному тройному акселю двойной тулуп, а затем и чисто прыгнула каскад тройной лутц — тройной тулуп. От безупречности Кихиры образца короткой программы не осталось и следа, но космическая техническая база помогла ей вновь обойти всех оппоненток, включая Загитову. Да и компоненты Рика получила почти как у Алины, что вызывает вопросы к судьям. Но в целом пенять на судейство смысла нет — Рика Кихира действительно заслужила своей первый большой успех.

Источник: РИА "Новости"

Загитова заложила фундамент на будущее

Если отбросить эмоции, то в сухом остатке получаем второе поражение Загитовой на крупном старте после Олимпиады. Алине, как до ней Юлии Липницкой и Аделине Сотниковой, пока не удалось остаться на вершине после самого важного старта в карьере. За последние годы настоящего доминирования в течение двух сезонов удалось добиться только Медведевой.

Источник: РИА "Новости"





Но чемпионка Пхёнчхана, в отличие от предшественниц, сражается сама с собой, с последствиями переходного возраста и стремится продлить своё лидерство. Пока получается не на сто процентов, но произвольная программа в Ванкувере показала, что Загитова может ярко и достоверно воплощать взрослые образы. А это уже залог прекрасного будущего поменявшейся олимпийской чемпионки.