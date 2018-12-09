Японка Загитовой не по зубам. Даже с грубыми ошибками
Алина проиграла второй важный старт после Олимпиады. Казалось бы, причём здесь Медведева?
Алина проиграла второй важный старт после Олимпиады. Казалось бы, причём здесь Медведева?
Олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова входила в этот сезон в статусе абсолютного фаворита, который ещё в сентябре подтвердила блестящими прокатами в Оберстдорфе. А вот место её главной соперницы в силу целого ряда причин оказалось вакантным. По ходу
Высочайшая сложность программ и очевидная симпатия судей и вправду давали японке шанс, но только при условии двух чистых прокатов. А этого у неё не было ни в Хиросиме, ни в Гренобле. Так что прогнозы бескомпромиссной битвы двух лидеров были похожи скорее на попытку подогреть интерес к соревнованиям и раздуть слабый костерок интриги.
Но короткая программа финала
Дело не в том, что Загитова проиграла, ведь она и год назад после первой части финала серии была второй. К тому же в способности Кихиры показать классный прокат никто не сомневался. Дело в катании самой Загитовой. Она явно находилась не в своей тарелке, причём не
Отставание в 4,58 балла позволяло Загитовой рассчитывать на победу лишь при ошибках Кихиры, но на кону перед произвольной программой стояло даже больше, чем титул чемпионки
Нашей спортсменке бросили вызов, и на него необходимо было ответить. Чтобы другим неповадно было.
Загитова получила четвёртый стартовый номер в произвольной программе, перед Елизаветой Туктамышевой и закрывающей соревнования Рикой Кихирой. А первой, как и в короткой программе, выступила третья российская представительница в финале
На контрасте с энергичной и зажигательной программой Самодуровой выступление Сатоко Мияхары смотрелось ещё лиричнее и трогательнее. Японка заворожила публику идеальным попаданием в образ, но техническая составляющая отставала от артистической. Сатоко уступила Соне как в произвольной программе, так и по сумме. Ещё одна фигуристка из Страны восходящего солнца Каори Сакамото упала с двойного лутца в каскаде, но даже эта неприятность не помешала ей превзойти Самодурову. Однако основные претендентки на пьедестал выступали во второй половине произвольной программы.
Алина Загитова ещё за несколько мгновений до начала программы выглядела предельно собранной и даже напряжённой, но буквально с первыми звуками музыки Бизе перед зрителями предстала самая настоящая Кармен. Такой экспрессивной, эмоциональной и страстной Загитова в этом сезоне ещё не была. Это отметили и судьи, поставившие Алине высокие баллы за компоненты. К сожалению, в технической части она недобрала около четырёх баллов
Последняя российская участница финала Елизавета Туктамышева начала уже по традиции с тройного акселя. Исполнить его безупречно вновь не удалось, но даже с помаркой на выезде сложнейший прыжок принёс ей хорошие баллы. Дальше было только лучше. Лиза, как и обещала, сделала все существующие прыжки в три оборота, а под конец завела зал своей безумной энергией. По технике чемпионка мира обошла Загитову на два с лишним баллом, но по компонентам проиграла ещё больше. Тем не менее, перед прокатом Кихиры россиянки гарантировали себе как минимум второе и третье места. Надеяться на большее можно было только при откровенном провале японки.
Кихира сразу же упала с тройного акселя и осталась без каскада, но тут же прицепила к недокрученному тройному акселю двойной тулуп, а затем и чисто прыгнула каскад тройной лутц — тройной тулуп. От безупречности Кихиры образца короткой программы не осталось и следа, но космическая техническая база помогла ей вновь обойти всех оппоненток, включая Загитову. Да и компоненты Рика получила почти как у Алины, что вызывает вопросы к судьям. Но в целом пенять на судейство смысла нет — Рика Кихира действительно заслужила своей первый большой успех.
Если отбросить эмоции, то в сухом остатке получаем второе поражение Загитовой на крупном старте после Олимпиады. Алине, как до ней Юлии Липницкой и Аделине Сотниковой, пока не удалось остаться на вершине после самого важного старта в карьере. За последние годы настоящего доминирования в течение двух сезонов удалось добиться только Медведевой.
Но чемпионка Пхёнчхана, в отличие от предшественниц, сражается сама с собой, с последствиями переходного возраста и стремится продлить своё лидерство. Пока получается не на сто процентов, но произвольная программа в Ванкувере показала, что Загитова может ярко и достоверно воплощать взрослые образы. А это уже залог прекрасного будущего поменявшейся олимпийской чемпионки.
Алексей Адамов