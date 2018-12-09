Тарасова: Загитова не может быть все время первой

— Очень жаль, что Алина промахнула каскад. Замешкалась, сделала не в одно касание, пауза, ее всю повернуло, — заявила Тарасова в эфире Первого канала. — Дальше — чистый прокат, без нареканий, вращения, прыжки, и самое главное — она чувствовала, что катает. Она становится все интереснее в этой программе «Кармен», слышит музыку руками, сердцем. Я вообще не видела, чтобы она срывала этот каскад — он у нее разминочный.