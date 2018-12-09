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10:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тарасова: Загитова не может быть все время первой

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова поздравила фигуристку Алину Загитову со вторым местом в финале «Гран-при».

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Источник: РИА "Новости"

Она отметила, что олимпийская чемпионка не может быть все время первой.

— Очень жаль, что Алина промахнула каскад. Замешкалась, сделала не в одно касание, пауза, ее всю повернуло, — заявила Тарасова в эфире Первого канала. — Дальше — чистый прокат, без нареканий, вращения, прыжки, и самое главное — она чувствовала, что катает. Она становится все интереснее в этой программе «Кармен», слышит музыку руками, сердцем. Я вообще не видела, чтобы она срывала этот каскад — он у нее разминочный.

У Алины — сильный соперник, который владеет мощной технической базой. Катается легко, хорошо. Опередила Загитову намного. Не может быть человек все время первым. Поздравляю Алину со вторым местом, Лизу Туктамышеву — с третьим, а Соню Самодурову — с пятым.

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