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03:18 (мск), источник: РИА Новости

Загитова: пытаюсь не смотреть назад, но в этом сезоне мне сложнее морально

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова заняла второе место в Финале Гран-при в Ванкувере, уступив японке Рике Кихире.

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Источник: AFP 2018

После произвольной программы россиянка пообщалась с журналистами.

— Прокатом я не очень довольна, но рада, что смогла собраться после ошибки и докатать программу чисто.

— Алина, перед стартом показалось, что вы ощущаете серьезное волнение.

— Было такое, да. Но нужно справляться с этим.

— Откуда оно? Ведь всё хорошо было на последних соревнованиях.

— Надо еще разбираться с этим. Надо делать всё на максимуме.

— Что случилось со вторым тулупом? (Загитова сорвала второй тройной тулуп в каскаде с тройным лутцем).

— Я не очень хорошо приземлилась с лутца и попыталась вытащить тройной тулуп. Но в один момент у меня что-то щелкнуло, и…

— Следующий старт — чемпионат России в Саранске. Это будет посерьезнее, чем Финал Гран-при?

— Не нужно придавать этому значение, не нужно всем писать, что это что-то означает. Перед Олимпиадой было намного сложнее. Для меня все старты важные, и я пытаюсь на каждый из них настроиться одинаково.

— В чем существенная разница между соревнованиями на юниорском уровне и взрослом? Что вы приобрели нового?

— Я пытаюсь не смотреть назад, но в этом сезоне мне сложнее морально, и, как Лиза (Туктамышева) сказала, что в первом сезоне во взрослых от тебя никто ничего не ждет и выступать легче. Сейчас я нервничаю чуть больше, всё-таки нужно справляться со своими нервами и ни о чем не думать.

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