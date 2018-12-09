Загитова: пытаюсь не смотреть назад, но в этом сезоне мне сложнее морально
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова заняла второе место в Финале
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова заняла второе место в Финале
После произвольной программы россиянка пообщалась с журналистами.
— Прокатом я не очень довольна, но рада, что смогла собраться после ошибки и докатать программу чисто.
— Алина, перед стартом показалось, что вы ощущаете серьезное волнение.
— Было такое, да. Но нужно справляться с этим.
— Откуда оно? Ведь всё хорошо было на последних соревнованиях.
— Надо еще разбираться с этим. Надо делать всё на максимуме.
— Что случилось со вторым тулупом? (Загитова сорвала второй тройной тулуп в каскаде с тройным лутцем).
— Я не очень хорошо приземлилась с лутца и попыталась вытащить тройной тулуп. Но в один момент у меня
— Следующий старт — чемпионат России в Саранске. Это будет посерьезнее, чем Финал
— Не нужно придавать этому значение, не нужно всем писать, что это
— В чем существенная разница между соревнованиями на юниорском уровне и взрослом? Что вы приобрели нового?
— Я пытаюсь не смотреть назад, но в этом сезоне мне сложнее морально, и, как Лиза (Туктамышева) сказала, что в первом сезоне во взрослых от тебя никто ничего не ждет и выступать легче. Сейчас я нервничаю чуть больше,