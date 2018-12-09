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11:10 (мск), источник: ТАСС

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале юниорского Гран-при

ВАНКУВЕР /Канада/, 9 декабря. /ТАСС/. Россиянка Алена Косторная заняла первое место в финале Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Соревнования проходят в Ванкувере (Канада).

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Источник: РИА "Новости"

15-летняя спортсменка по итогам двух программ набрала 217,98 балла. Второй стала россиянка Александра Трусова (215,20), бронзу завоевала россиянка Алена Канышева (198,14).

Четвертое и пятое места также остались за российскими юниорками — Анастасия Тараканова набрала 190,46 балла, Анна Щербакова — 181,83. Шестую строчку в финале заняла Ким Е Лим (177,91) из Южной Кореи.

Косторная во второй раз в карьере принимала участие в финальном этапе юниорского Гран-при. Годом ранее россиянка завоевала на турнире серебро, уступив чуть больше балла Трусовой.

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