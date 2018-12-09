Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале юниорского Гран-при

Источник: РИА "Новости"

15-летняя спортсменка по итогам двух программ набрала 217,98 балла. Второй стала россиянка Александра Трусова (215,20), бронзу завоевала россиянка Алена Канышева (198,14).

Четвертое и пятое места также остались за российскими юниорками — Анастасия Тараканова набрала 190,46 балла, Анна Щербакова — 181,83. Шестую строчку в финале заняла Ким Е Лим (177,91) из Южной Кореи.