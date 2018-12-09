Косторная: Знаю, что через год мне конкурировать с Кихирой и Загитовой
ВАНКУВЕР, 9 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Победительница Финала юниорского
ВАНКУВЕР, 9 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Победительница Финала юниорского
Косторная стала победительницей Финала юниорского
«Я не задумывалась об этом (о золоте), рассуждала так: может быть, да, а может, нет. Как распорядится судьба. Главное, сделать свое. Но я понимаю одно: этот сезон тяжелее, чем прошлый. Я понимаю, что в следующем мне уже придется выходить и соревноваться с Рикой (Кихирой), Алиной (Загитовой), Лизой (Туктамышевой), надо набирать международный рейтинг», — сказала Косторная журналистам.
Косторная набрала в юниорском турнире больше баллов, чем Туктамышева, ставшая бронзовым призером во взрослом Финале (215,32).
«Я думаю, нет, потому что немного другая была бы оценка за компоненты, — ответила Косторная на вопрос, осознает ли она, что могла быть в призерах и во взрослом турнире. — Лиза уже давно на таких турнирах. Думаю, компонентов было бы поменьше у меня на другом турнире».