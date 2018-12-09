Евгения Медведева вошла в жюри проекта про корейскую музыку на российском ТВ
Российская фигуристка Евгения Медведева вошла в жюри проекта про корейскую музыку на российском ТВ.
Российская фигуристка Евгения Медведева вошла в жюри проекта про корейскую музыку на российском ТВ.
Об этом сообщила телеведущая Яна Чурикова. По ее словам, Медведева сосредоточена на тренировках и будет оценивать участников в свободное время.
— Поясняю за жюри и амбассадоров проекта. Их задача — отобрать вместе с нами 25 самых достойных участников, которые и заселятся в тот самый