Евгения Медведева вошла в жюри проекта про корейскую музыку на российском ТВ

— Поясняю за жюри и амбассадоров проекта. Их задача — отобрать вместе с нами 25 самых достойных участников, которые и заселятся в тот самый K-pop MTCamp, кей-поп кэмп мечты для любого поклонника жанра, — написала Чурикова. — На кону — главный приз, поездка в Корею! Мы постарались подобрать как экспертов по k-pop, так и профессионалов разных областей индустрии. Листайте и знакомьтесь! Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр. Сразу попрошу не высказывать свое глубокое понимание ситуации в фигурном катании. Делайте это за рамками нашего проекта вообще и моего аккаунта в частности. Женя Медведева сосредоточена на тренировках, решая свои спортивные задачи, а в свободное время будет оценивать наших участников. И да, это самая большая поклонница k-pop в российском фигурном катании, фанатка.